Українських жінок закликають підписувати відозву до світового жіноцтва про підтримку України

Це друга подібна відозва в історії України: вперше до світового жіноцтва українські жінки зверталися у 1919 році.

Текст Відозви до жінок світу 2024 вперше була зачитана у серпні, на завершення Форум до 140-річчя українського жіночого руху у Києві.

Днями Форум жіночого руху Закарпаття до 140-річчя Українського жіночого руху відбувся і в Ужгороді. Під час заходу його учасниці обговорювали питання жіночого руху в історичній ретроспективі, в умовах війни та говорили про нові виклики й можливості політичної участі жінок.

Серед іншого, на Форумі закарпатських, як і українських жінок в цілому, закликали підписувати Відозву до жінок світу, аби солідаризуватися у намірах зупинити агресора і припинити загарбницьку війну проти незалежної держави – України.

Це друга подібна Відозва в історії України. Вперше українські жінки зверталися до світового жіноцтва у 1919 році з проханням підтримки для України в умовах протистояння більшовицько-російським злочинам та окупації.

У Відозві 2024 до жінок світу українські жінки закликають:

захистити незалежність та територіальну цілісність України

підтримати надання зброї та гуманітарної допомоги

вимагати повернення українських військовополонених, цивільних полонених та дітей.

чинити вплив на росію для припинення збройної агресії.

приєднатися до засудження російської агресії

вимагати санкцій проти росії

вимагати бойкоту росії та її пропаганди.

надати допомогу у відбудові України та поверненні втрачених ресурсів.

Підписати Відозву до жінок світу 2024 можна за посиланням.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Закарпатська обласна рада

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