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Українських жінок закликають підписувати відозву до світового жіноцтва про підтримку України

13 Грудня 2024 45

Це друга подібна відозва в історії України: вперше до світового жіноцтва українські жінки зверталися у 1919 році.

Текст Відозви до жінок світу 2024 вперше була зачитана у серпні, на завершення Форум до 140-річчя українського жіночого руху у Києві.

Днями Форум жіночого руху Закарпаття до 140-річчя Українського жіночого руху відбувся і в Ужгороді. Під час заходу його учасниці обговорювали питання жіночого руху в історичній ретроспективі, в умовах війни та говорили про нові виклики й можливості політичної участі жінок.

Серед іншого, на Форумі закарпатських, як і українських жінок в цілому, закликали підписувати Відозву до жінок світу, аби солідаризуватися у намірах зупинити агресора і припинити загарбницьку війну проти незалежної держави – України.

Це друга подібна Відозва в історії України. Вперше українські жінки зверталися до світового жіноцтва у 1919 році з проханням підтримки для України в умовах протистояння більшовицько-російським злочинам та окупації.

У Відозві 2024 до жінок світу українські жінки закликають:

Підписати Відозву до жінок світу 2024 можна за посиланням.

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Відозва українських жінок до світу 2024

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Закарпатська обласна рада

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