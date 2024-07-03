Українську незламність у світлинах покажуть на фотовиставці в Ужгороді

Донецький обласний краєзнавчий музей везе на Закарпаття фотовиставку «Незламність в об’єктиві».

На виставці будуть представлені 84 фотороботи, зроблені на Донеччині у період від початку повномасштабного вторгнення до літа 2023 року, розповіла у коментарі Varosh кураторка виставки, учена секретарка Донецького обласного краєзнавчого музею Оксана Муравська.

«Цією фотовиставкою ми хочемо показати, що, попри всі труднощі, український народ продовжує боротися, залишається незламним і нескореним. На світлинах показані руйнування, важкі бої, складність існування та життя людей на Донеччині. Але, незважаючи ні на що, українці борються», – сказала Оксана Муравська.

Формувати експозицію почали влітку минулого року. Свої роботи для неї надали понад 30 фотографів: журналісти, військові кореспонденті, волонтери, представники пресслужб ДСНС, Нацполіції в Донецькій області, а також чотири бригади Збройних сил України.

Виставка фіксує злочини російських окупантів на українській землі, показує стійкість і мужність захисників України, єдність і силу суспільства у спротиві російській агресії, жагу до життя та віру у перемогу над загарбниками.

З жовтня минулого року пересувна фотовиставка «Незламність в об’єктиві» мандрує містами України, її вже могли побачити мешканці Дніпра, Києва, Яремчі, Коломиї, Чернівців та Луцька. Тепер же фотовиставку покажуть і в Ужгороді.

Відкриття фотовиставки відбудеться у Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту 10 липня о 15:00. Вона буде доступна для огляду до 31 липня.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

На фото: Оксана Муравська на фотовиставці «Незламність в об’єктиві». Фото з офіційного сайту Донецького обласного краєнавчого музею

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