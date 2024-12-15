Вперше від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Ужгороді відбувся академічний українсько-угорський науковий форум.

Головна тема конференції – «Українсько-угорський діалог щодо історії Другої світової війни та Голокосту». Проводили її з метою налагодити діалог між угорськими та українськими дослідниками та створити умови для подальшої співпраці й реалізації спільних дослідницьких проєктів.

— Конференція — можливість для вчених обох країн дізнатися про дослідження одні одних. Адже у цій тематиці угорські вчені майже нічого не знають про роботу українських колег і навпаки, – розповів у коментарі Varosh один зі співорганізаторів форуму, кандидат історичних наук Павло Худіш.

За його словами, окрім того, що такий захід сприяє діалогу в академічній сфері, він також руйнує стереотипи щодо обох країн. Так, на конференцію в Ужгород, окрім учасників з різних міст України (Дніпро, Рівне, Кривий Ріг), попри попередження про черговий масштабний російський обстріл, приїхали 4 науковців з Угорщини, ще кілька — при’єдналися онлайн.

Павло Худіш каже: організація форуму – це низова горизонтальна ініціатива громадянського суспільства, що стала можлива завдяки співпраці науковців та громадських організацій, а також УжНУ й Угорської Академії наук.

Крім того, ця зустріч є виявом солідарності та підтримки України від наукових кіл Угорщини.

Долаючи стереотипи та упередження

Власне, бажанням задекларувати солідарність з українським народом та з українськими колегами-науковцями пояснив для Varosh свою участь в організації форуму та присутність на ньому науковець Дослідницького центру гуманітарних наук HUN-REN (Будапешт), доктор Томаш Шторк. Пан Шторк – дослідник Голокосту, а також історії Угорщини під час Другої світової війни до окупації Совєтським Союзом.

“Для мене є великою честю долучитися до організації цієї конференції. Українські та угорські науковці, на жаль, не мають тісних стосунків, ми не дуже обізнані про роботу одне одних. Тому ця конференція – це чудова можливість почути одне одного, поговорити про спільні сторінки історії. Це дуже цікавий, наповнений діалог, який ми будемо продовжувати й надалі”, – розповів Томаш Шторк.

Коментуючи тему теперішніх українсько-угорських стосунків, науковець зазначив, що нинішній уряд Угорщини діє на догоду росії. А позаяк переважна більшість угорських медіа контролюється урядом, то й тем війни у них висвітлюється з проросійськими акцентами. На думку Томаша Шторка, імплементація проросійського порядку денного впливає на погляди угорського народу й суперечить національним інтересам Угорщини.

Разом із тим, за його словами, дуже багато угорців не піддаються проросійським наративам і не поділяють цей погляд.

“Вони розуміють, що українці – жертви жорстокої атаки росії. Особисто я публікував кілька матеріалів в угорських незалежних медіа про війну та критикував проросійську політику угорського уряду. Інший мій шлях – організація цієї конференції. Бо я хочу щось робити для налогодження співпраці з Україною! Загалом же багато угорців залишаються з Україною”, – сказав Томаш Шторк.

Будуючи мости порозуміння

Співорганізаторами наукової конференції стали кафедра археології, етнології та культурології ФІМВ УжНУ, підкомітет з історії Другої світової війни Угорської Академії Наук, ГО “Момент міцності”, а також Інститут Центральноєвропейської Стратегії. Директор Інституту Андрій Любка виступив з вільним словом на початку події та закликав будувати не лише партнерські, а й дружні зв’язки між людьми та університетами.

Українсько-угорська конференція щодо історії Другої світової війни та Голокосту тривала в Ужгороді впродовж трьох днів. Підводячи підсумки, її співорганізатор Павло Худіш висловив сподівання, що подібні конференції стануть регулярними, й до них долучаться науковці з інших країн Центральної Європи.

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Тетяна Клим-Кашуба, Галина Гичка, Varosh

Фото: Галина Гичка, Павло Худіш

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