Українські журналісти влаштували перфоманс на конференції в Боні

Журналісти українських локальних медіа, які беруть участь у цьогорічній конференції Global Media Forum, організували перфоманс. Зробили це, бо на форумі дуже мало уваги приділяється Україні.

У кожного на футболці було написане одне число — простий факт про війну в Україні. З початку повномасштабного вторгнення (зліва направо, знизу вверх):

Щонайменше 551 вбита росією дитина — Ірина Сов’як, Ужгород, Varosh

вбита росією дитина — Ірина Сов’як, Ужгород, Varosh 91 вбитий журналіст в Україні — Віталій Улибін, Полтава, Сіль Медіа / Полтавська Хвиля

вбитий журналіст в Україні — Віталій Улибін, Полтава, Сіль Медіа / Полтавська Хвиля 18 відсотків території України тимчасово окуповано росіянами — Антоніна Торбіч, Рівне, Четверта влада

відсотків території України тимчасово окуповано росіянами — Антоніна Торбіч, Рівне, Четверта влада 1 мій дім забрала Росія — Дмитро Лук’яненко, Краматорськ/Коломия, Краматорськ Пост

мій дім забрала Росія — Дмитро Лук’яненко, Краматорськ/Коломия, Краматорськ Пост 1395 повітряних тривог в Одесі з лютого 2022— Таіна Федосеєва, Одеса, Маяк

повітряних тривог в Одесі з лютого 2022— Таіна Федосеєва, Одеса, Маяк 37961 зникла безвісти особа — Єлєна Щепак, Черкаси, 18000

зникла безвісти особа — Єлєна Щепак, Черкаси, 18000 8000 ракет запустила росія по Україні — Станіслав Юрасов, Київ, dev.ua

ракет запустила росія по Україні — Станіслав Юрасов, Київ, dev.ua 845 день моя країна прокидається від вибухів — Ольга Максимюк, Чернівці, Шпальта

день моя країна прокидається від вибухів — Ольга Максимюк, Чернівці, Шпальта 5 моїх друзів загинули за свободу України та Європи — Анастасія Добряк, Полтава, ЗМІСТ

“Ми побачили, як мало уваги приділяється темі України під час обговорень на GMF — точніше ця тема майже відсутня, зокрема, у таких специфічних обговореннях, як безпека журналістів, де українці могли б точно поділитися своїм досвідом роботи на фронті, — каже директорка з розвитку Varosh Ірина Сов’як. — Для нас написати написи на футболках і проходити в них весь день — це дуже швидкий, очевидний і водночас ненав’язливий спосіб нагадати про те, що війна в Україні досі триває, що вона була актуальна не лише у 2022 році, а вона досі відбувається: ми досі прокидаємося від вибухів, у нас досі гинуть люди, нічого не закінчилося. І те, що війна триває так довго — щонайменше повномасштабне вторгнення триває уже третій рік — Це не причина для того, щоб знімати його з порядку денного“.

Додамо, у Бонні 17-18 червня триває щорічна конференція Global Media Forum (GMF), яку організує Deutsche Welle. У форумі беруть участь понад дві тисячі осіб із понад 100 країн світу, у тому числі лауреатка Нобелівської премії миру, філіппінська журналістка Марія Ресса. Серед 160 доповідачів — міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.