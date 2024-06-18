Українські журналісти влаштували перфоманс на конференції в Боні

Журналісти українських локальних медіа, які беруть участь у цьогорічній конференції Global Media Forum, організували перфоманс. Зробили це, бо на форумі дуже мало уваги приділяється Україні.
У кожного на футболці було написане одне число — простий факт про війну в Україні. З початку повномасштабного вторгнення (зліва направо, знизу вверх):
“Ми побачили, як мало уваги приділяється темі України під час обговорень на GMF — точніше ця тема майже відсутня, зокрема, у таких специфічних обговореннях, як безпека журналістів, де українці могли б точно поділитися своїм досвідом роботи на фронті, — каже директорка з розвитку Varosh Ірина Сов’як. — Для нас написати написи на футболках і проходити в них весь день — це дуже швидкий, очевидний і водночас ненав’язливий спосіб нагадати про те, що війна в Україні досі триває, що вона була актуальна не лише у 2022 році, а вона досі відбувається: ми досі прокидаємося від вибухів, у нас досі гинуть люди, нічого не закінчилося. І те, що війна триває так довго — щонайменше повномасштабне вторгнення триває уже третій рік — Це не причина для того, щоб знімати його з порядку денного“.
Додамо, у Бонні 17-18 червня триває щорічна конференція Global Media Forum (GMF), яку організує Deutsche Welle. У форумі беруть участь понад дві тисячі осіб із понад 100 країн світу, у тому числі лауреатка Нобелівської премії миру, філіппінська журналістка Марія Ресса. Серед 160 доповідачів — міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock).
Зоряна Попович, Varosh
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