Українські виробники лохини об’єдналися в Асоціацію

У лютому 2025 року українські виробники лохини створили профільну асоціацію, яка є одночасно професійним дискусійним форумом та рушійною силою для просування на місцевому та міжнародному ринках.

Як повідомляє EastFruit, Асоціація об’єднала 16 провідних компаній галузі, які вирощують ягоду на 850 гектарах.

Метою Асоціації є створення стабільних ланцюжків постачання як для внутрішнього роздрібного, так і на міжнародні ринки. Серед завдань покращення якості продукції, адаптація сектору до нових викликів і пошук нових можливостей для української лохини у світі.

Президентка Української асоціації лохини, засновниця підприємств «Блу Беррі» на Закарпатті й «Тарасів обрій» на Черкащині Наталія Пукшин каже: “Лохина українських виробників зберігає преміальну якість навіть у складних умовах, ми присутні на всіх ключових ринках. Україна є надійним постачальником сучасних сортів лохини з гарантованими обсягами та високими стандартами якості».

Так, українські виробники вирощують лохину новітніх експортоорієнтованих сортів відповідно до міжнародних стандартів якості. Продукція має великий попит у Європі, на Близькому Сході та Великобританії. Тож уже зараз Асоціація активно просуває українську лохину на міжнародні ринки.

Так, нещодавно українські виробники взяли участь в одній із провідних світових виставок свіжої продукції у Берліні Fruit Logistica 2025, де український стенд привернув увагу потенційних покупців і партнерів з усього світу.

Разом із тим, для успішного експорту потрібен системний підхід: від забезпечення належної сертифікації – до ефективного маркетингу.

Для цього Асоціація працюватиме над низкою завдань, зокрема, у сферах сертифікації, дистрибуції та маркетингу.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: SuperAgronom

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