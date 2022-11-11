Українські війська увійшли в Херсон

Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ. Про це повідомило головне управління розвідки міноборони України.

Вони повідомили, що в місті залишилася низка російських військових, яких їхні командири закликали одягнутися в цивільний одяг і спробувати самостійно втекти з Херсона.

У ГУР попередили, що кожен російський солдат, який чинитиме опір, буде знищений. За даними українського підпілля, у різних районах Херсона помітили людей у цивільному одязі зі зброєю. Також по смітниках та в окремих підходах захована російська уніформа, шоломи та бронежилети.

Сотні херсонців, які зібрались на головній площі міста, зустріли війська ЗСУ оваціями.

Військові готуються до потужних масованих обстрілів Херсону з боку росіян. “Укріплення росіян на лівому березі розташовані доволі близько до тих територій, з яких вони втекли на правому березі, – повідомила речниця пресцентру ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

Varosh

Фото: Суспільне

Відео — Костянтин Риженко