Українські студенти з вересня 2025 року проходитимуть базову загальновійськову підготовку

З нового навчального року студенти усіх українських вищих навчальних закладів будуть проходити базову загальновійськову підготовку. Курс передбачає 300 академічних годин і запроваджуватиметься для студентів, починаючи з 2 курсу.

Про таке розповів заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

За його словами, базова загальновійськова підготовка (БЗВП) складатиметься з теоретичного та практичного курсів. На проходження теоретичного курсу відведено 90 академічних годин, на практичний – 210.

«Теоретичний курс базової загальновійськової підготовки мають пройти і чоловіки, і жінки. Тоді як практичний курс є обов’язковим лише для чоловіків. Пройти практичний курс жінки можуть за бажанням, для цього вони мають попередньо пройти військово-лікарську комісію, отримати відповідний висновок і стати на військовий облік», – розповів Сергій Мельник.

Під час навчань студенти отримають базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки, домедичної допомоги, основ військової дисципліни. Також вони опанують навички поводження зі зброєю.

“Хочу підкреслити, що БЗВП є обов’язковою для всіх. Якщо студенти за якимись принципами не можуть скласти іспит чи склали його незадовільно, якщо вони відмовляються приймати військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах”, — сказав Сергій Мельник.

Наразі триває підготовка інструкторів, які викладатимуть базову загальновійськову підготовку для студентів. Надалі до викладання будуть залучені ветерани і люди з бойовим досвідом.

Крім того, студенти, які не матимуть базової загальновійськової підготовки, не зможуть працевлаштуватися на державну службу, до органів місцевого самоврядування та у прокуратуру. Також люди, які не пройдуть БЗВП, повинні будуть пройти базову військову службу.

15 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо організації взяття на військовий облік громадян України та їх медичний огляд під час проходження базової загальної військової підготовки.

Під час роз’яснення щодо введення курсу БЗВП у вишах заступник міністра оборони України Сергій Мельник наголосив: згаданий закон не передбачає обов’язкову мобілізацію осіб віком від 18 до 25 років.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Мілітарний

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