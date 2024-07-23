Українські старшокласники вивчатимуть військову техніку, орієнтування на місцевості і такмед

Міністерство освіти та науки України розробило проєкт модельної навчальної програми «Захист України» для школярів 10–11 класів.

Як повідомляють у МОН, розроблена навчальна програма є ключовим аспектом комплексного оновлення предмета, який має формувати у молоді національну ідентичність та навички для захисту власного життя.

Ключові особливості та зміст проєкту програми

Проєкт програми передбачає єдиний зміст для всього учнівства – і хлопців, і дівчат, які зможуть рівнозначно опанувати важливі навички. Предмет об’єднує широкий спектр тем, зокрема інноваційні технології, інформаційну безпеку та домедичну допомогу.

У 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться із принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку. Також набуватимуть практичні навички, зокрема, з орієнтування на місцевості, основ інженерної фортифікації, стрілецької підготовки.

Основний фокус програми 11 класу – розвиток військових технологій, особливості інформаційної безпеки, набуття знань з домедичної допомоги. Також одинадцятикласники вивчатимуть методи захисту цивільного населення в кризових умовах, дізнаватимуться про можливості та способи оборони України.

«Наповнення кожного модуля сформовано на основі консультацій та обговорень з експертами та десятками таких організацій, як Victory Drones, ГО «Військова школа «Боривітер», БФ «Солом’янські котики», Всеукраїнська рада реанімації, OSINT-агенція «Molfar» тощо», – повідомляють у Міносвіти.

Програма предмета розбита на модулі, кожен із яких передбачає засвоєння і відпрацювання конкретних навичок з керування дронами, інформаційної безпеки, навігації, розвідки на основі відкритих джерел (OSINT), стресо- та психологічної стійкості.

Для того, аби учні могли відпрацьовувати навички та практикувати набуті знання, будуть створені спеціально обладнані осередки, оснащені комп’ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними лазерними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування правил домедичної допомоги.

Для відпрацювання практичних умінь та навичок програмою передбачено також проведення навчально-польових зборів або тренінгових занять.

Вчителі, які навчатимуть учнів за новою програмою, зможуть підвищити свою кваліфікацію з викладання предмета під керівництвом спеціально навчених тренерів. За інформацією МОН, наразі відповідні навчання пройшли понад 100 тренерів, які відтак готові передавати знання вчителям з регіонів.

Коли школярі навчатимуться за оновленою програмою

Наразі йдеться лише про підготовлений для розгляду та затвердження проєкт програми. Для того, аби вона була введена у шкільне навчання, програма має отримати гриф «Рекомендовано» за результатами експертизи та відповідний наказ до затвердження від МОН.

Із текстом проєкту програми можна ознайомитися за покликанням.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: АрміяInfo

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