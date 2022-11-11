Українські регіони повинні єднатися ментально – Андрій Садовий

Через Львів за місяці війни пройшло понад 5 мільйонів людей. За даними мобільних операторів, були дні, коли в місті одночасно знаходилося 2 мільйони. Про це на форумі Re:Open Zakarpattia 2022 розповів Андрій Садовий, міський голова Львова.

«На початку лютого мали спільні зустрічі-зуми з мерами Західної України обласних центрів. Говорили хто скільки має прийняти українців. Сприймалося дивно, але ми підготували себе і свої міста. Змогли прийняти і допомогти громадян. Ті умови, які ми створили, дали вели бажання залишатися у Львові», – зазначив Садовий.

За його словами, Львів також приймає багато поранених. «Тільки через наше перше медичне об’єднання пройшло більше 11 тисяч поранених. Вибудовуємо екосистему реабілітації – «Незламні». Робимо біонічні протези, збираємо ресурси по цілому світу. Маємо розуміти: людей, які будуть потребувати допомоги, в тому числі протезування, будуть десятки тисяч. А людей, які будуть потребувати психологічної допомоги – мільйони. Маємо бути готові, невідомо, яка буде зима. Знаю, що Західна Україна розуміє цю відповідальність», – додав мер Львова.

Андрій Садовий також наголосив на важливості співпраці між регіонами. Вважає, що крім інфраструктурного має бути ще й «ментальне єднання». «Ми повинні бути надійним тилом, давати енергію, любов, тепло. Наша перемога буде кінцевою не тільки тоді, коли виженемо ворога, а коли відбудуємо державу. Це буде складний процес. Українці через зовнішній тиск насправді більше об’єднуються. Коли спокійна ситуація, виникають внутрішні розбіжності, політичні суперечки. Наше завдання бути єдиним кулаком», – резюмував Андрій Садовий.

Ужгородський прес клуб

Фото Наталії Радченко