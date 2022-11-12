Українські реабілітологи за фаховістю і підходами не поступаються західним

Фізична реабілітаційна медицина в Україні знаходиться на хорошому рівні. Такий висновок Катерина Зінов’єва, лікар фізичної реабілітаційної медицини зробила після поїздки до США, де вона разом з колегами вивчала особливості реабілітації післябойових травм.

«Ми відрізняємося в обладнанні і його кількості, у кількості самих спеціалістів, але не у фаховості і підходах. Навпаки, деякі наші спеціалісти в нас можуть бути на голову вище, ‒ розповіла Катерина під час дискусії на форумі Re:Open Zakarpattia 2022».

В Ужгороді на базі Центру неврології та нейрохірургії діє мультидисциплінарна реабілітаційна команда. «Ми активно працюємо із нашими захисниками та захисницями. В нашій команді є також і психолог, який працює із захисниками. Крім того, ми будемо зараз формувати мультидисциплінарну команду в психіатрії, і ці дві команди мають обов’язково співпрацювати», ‒ каже Катерина.

З початку повномасштабного вторгнення закарпатські реабілітологи активно співпрацюють із різними волонтерськими організаціями, аби забезпечити захисників і захисниць найнеобхіднішими засобами реабілітації: передусім це милиці, ходунки та ортези.

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«Звучала вже така теза, і я з нею повністю погоджуюся: якщо ти хочеш допомогти, то допомагай там, де найкраще знаєш і вмієш. Завдяки такій співпраці з волонтерами ми отримали найнеобхідніше і могли відправляти це колегам у Дніпро, Харків, Запоріжжя. Це зараз уже з’явилося багато різних програм реабілітації ‒ від ВООЗ, Мінвету ‒ а на початку цього всього не було. Деякі засоби, наприклад, візки чи милиці, нам приносили просто небайдужі люди». Сьогодні кількість такої допомоги від волонтерів зменшилася, але тепер її надають великі організації. Утім, потрібно звертати увагу на правильний розподіл засобів реабілітації: надавати їх не лише у великі й імениті шпиталі, а й у маленькі, районні лікарні, адже там також лікують наших військових.

Зараз, за словами Катерини Зінов’євої, є велика потреба у спеціалістах з реабілітації: «Якщо команда не розуміє, як працювати з засобами, чи яке саме обладнання потрібно, ‒ то скільки б його не було, воно не буде ефективно застосовуватись. Ще одна проблема, як Закарпаття зокрема, так і України, загалом, ‒ це нестача фахівців, які можуть навчити захисників та захисниць правильно користуватися засобами реабілітації. Як тримати, як правильно рухатися. Але я думаю, що ми будемо працювати цьому напрямку. Мені приємно, що є студенти, які приходять до нас на практику, і я сподіваюся, що наша співпраця продовжиться».

Ужгородський прес клуб

Фото Наталії Радченко