Українські пункти пропуску на словацькому кордоні у катастрофічному стані – радник прем’єр-міністра Словаччини

Війна показала, що українські пункти пропуску на українсько-словацькому кордоні не готові для таких навантажень, а також не відповідають євростандартам. На цьому наголосив Едуард Бураш, радник прем’єр-міністра Словацької Республіки з питань транскордонного співробітництва на форумі Re:Open Zakarpattia 2022.

Зі словацького боку теж, за його словами, є проблеми, але з українського боку – катастрофа. Наявні смуги для руху не можуть вмістити всі легкові та вантажні авто, які везуть як гуманітарну допомогу, так і збіжжя та інші вантажі. «Ми не можемо розтягнути кордон, як нам потрібно. Ми не можемо розширити інфраструктуру без співпраці з українською стороною. Є фінмеханізми, які дозволяють за гроші не українські і не словацькі розв’язувати ці питання. Ми не можемо чекати, наприклад, 2030 року», – каже Едуард Бураш.

За словами радника, проблеми посиляться з першими морозами, коли через кордони знову підуть групи переселенців. Едуард Бураш також нагадав про значну підтримки Словаччиною України. Зокрема, з останнього: країна виділили 1800000 євро на електро та дизельні генератори. А на потреби у Закарпатті виділила 20 млн. грн.

Ужгородський прес клуб

Фото Наталії Радченко