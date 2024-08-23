Українські діти в Будапешті вчитимуться у першій зареєстрованій україно-угорській школі й гімназії

У столиці Угорщини зареєстровано першу україно-угорську двомовну середню школу та гімназію.

Як повідомляє голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, 1 вересня українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до повнокомплектної пʼятиденної школи, освітній процес у якій здійснюватиметься рідною мовою з 1 по 12 класи. Поряд з цим в освітньому закладі діти вивчатимуть угорську як іноземну мову.

Над підготовкою необхідних документів для реєстрації школи працювала команда Державного самоврядування українців Угорщини на чолі з речницею української національної меншини в Парламенті Угорщини Ліліаною Грексою та засновниками освітнього центру «Дім українських традицій», філії державного ліцею «Міжнародна українська школа» в Будапешті, Оленою та Сергієм Безкоровайними.

Як розповіла Олена Безкоровайна під час візиту Ліліани Грекси до школи, робота над реєстрацією освітнього закладу велася впродовж 2 років. Увесь цей час школа працювала за грантові кошти, тут навчалося 130 дітей. 5 серпня цього року школу зареєстрували як юридичну особу.

«Викладає 40 вчителів, плюс директор і 2 завучі. Директор і завучі двомовні. Частина вчителів – двомовні, частина – лише україномовні. Складати план навчання почали ще у 2022 році, коли з’явився задум зареєструвати школу. Цьогоріч його остаточно допомогли доробити представники міністерства освіти, і він схвалений угорською державою», – розповіла Олена Безкоровайна.

Відповідно до навчального плану, навчання у початковій школі здійснюватиметься на 40% українською, і на 60% – угорською мовами, тобто читати, писати й рахувати діти вчитимуться двома мовами. Починаючи з 5 класу викладання предметів відбуватиметься у співвідношенні 55% українською та 45% – угорською. У старших класах гімназії 70% предметів припадатиме на українську мову викладання та 30% – на угорську.

«Угорською залишатиметься обов’язково мова, література й історія, щоб діти, закінчивши гімназію, могли скласти угорські державні іспити з цих трьох предметів з подальшим вступом до вишів», – пояснила Олена Безкоровайна.

Нова зареєстрована школа має два корпуси, обладнана сучасними меблями та інтерактивними дошками. У ній є конференц-зала для проведення масових заходів і батьківських зборів, кухня та обладнаний для практичних занять клас із хімії.

Передбачене харчування дітей в школі, за яке батьки мають доплачувати частину суми.

Наразі триває прийом заявок від батьків майбутніх учнів школи. Навчання у школі безплатне. Фінансування здійснюється коштами державного бюджету Угорщини.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані організаторами кінофестивалю

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