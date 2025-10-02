Українська класика у сучасному звучанні: у Хусті вдруге пройде театральний фестиваль “Відгомін Вічності”

З 2 до 5 жовтня Закарпатський обласний театр драми та комедії в Хусті вже вдруге проводить Відкритий фестиваль-конкурс осучасненої української класичної драматургії “Відгомін Вічності: українська класика сьогодні”.

Вистави, майстерки, дискусійна панель, презентація книжкових видань з драматургії – впродовж чотирьох днів у закарпатському Хусті вируватиме театральне життя.

Як розповіла у коментарі Varosh директорка-художня керівниця театру Олеся Чепелюк, фестиваль покликаний показати, що українська класика може бути живою й сучасною і промовляти сьогодні з минулого до глядача.

“Свого часу для мене було справжнім шоком дізнатися, що деякі обласні театри взагалі не мають у репертуарі української класики. Таку репертуарну політику пояснюють, мовляв, людям не цікаво. Але ж як українське може бути не цікавим? Особливо зараз, коли теперішнє прочитання робить нашу класику живою, актуальною і потрібною. Ми маємо всіма силами пропагувати українське на всіх рівнях. Ось чому головна ідея нашого фестивалю – показати, що українське може бути сучасним, модним і надзвичайно цікавим”, – розповіла Олеся Чепелюк.

Від “Наталки Полтавки” до фестивалю

Ідея започаткувати фестиваль виникла не випадково. Саме з постановки класичної “Наталки Полтавки” у 2018 році розпочалася історія хустського театру. Проте вистава була показана не зовсім у “класичному” звичному форматі.

“Наш перший режисер Сергій Архіпчук поставив “Наталку Полтавку” у сучасному ключі, з алюзіями на тодішню гібридну війну. Це було сміливо, несподівано й викликало шалений резонанс. Саме тоді ми зрозуміли: сучасне прочитання класики може відкрити театр для тих, хто раніше ним не цікавився”, – згадує пані Олеся.

Тож згодом, пам’ятаючи про успіх та резонанс осучасненої “Наталки Полтави”, у театрі народилася фестивальна ідея та стратегія – показати українську класику в новому, “живому” й осучасненому прочитанні.

Хуст як театральний осередок

Фестиваль у Хусті вже став неабиякою подією для міста і району. Працюючи на розвиток і популяризацію театрального мистецтва, колектив театру намагається повсякчас підсилювати інтерес до закладу серед місцевих глядачів.

Олеся Чепелюк розповідає: “Навіть ті мешканці, які раніше ніколи не були в театрі, під час фестивалю починають цікавитися: які колективи приїхали, які вистави можна подивитися. І зрештою обирають щось для себе та приходять. В інші дні, впродовж року на вистави до нас приїжджають групами діти з Рахівщини, Тячівщини, з Іршави та Міжгірщини. Для них це цікаво і дуже подобається наш неординарний підхід до прочитання української класики”.

Журі, майстер-класи та особливі події

Впродовж фестивальних днів свої вистави глядачам представлять Закарпатський обласний муздрамтеатр, Дитячий музичний народний театр “FantaziaNew” з Києва, Херсонський обласний театр ляльок і, звісно, господарі фесту – Закарпатський обласний театр драми та комедії.

Переможців визначатиме професійне журі у складі знаних режисерів, акторів і театрознавців. Вони оцінюватимуть вистави у кількох номінаціях, визначивши, зокрема, кращу виставу, сценографію, краще виконання жіночої та чоловічої ролі.

Крім конкурсних показів, відбудуться майстер-класи від народного артиста України Тараса Жирка та заслуженого артиста Ореста Масника, дискусійна панель про сучасний український театр, презентації книжкових видань з драматургії.

Свою особливу програму підготувала і молодіжна плейбек-студія “Серденьки” Артпростору “Станція Уж”, яка представить перформанс “Виклики сьогодення”.

Завершиться фестиваль у неділю на святковій ноті. Цього дня Закарпатський обласний театр драми комедії покаже стендап-комедію на закарпатському діалекті авторства місцевого драматурга Сергія Гержика. Відтак відбудеться концерт відомого фольклорного гурту Hudaki Village Band.

Того ж дня ввечері під час прямої трансляції оголосять і результати та переможців цьогорічного фестивалю-конкурсу “Відгомін вічності”.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Закарпатского обласного театру драми та комедії

