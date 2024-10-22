Українська Академія Лідерства в Ужгороді відкрилась за новою адресою

В Ужгороді вдруге відкрили формаційну програму Української Академії Лідерства. Формаційна програма передбачає створення умов для розвитку потенціалу та компетенцій молоді. Офіційне відкриття року навчання відбулося у новому приміщенні на вул. Підградській, 33б.

Цьогорічна програма об’єднала 34 підлітків, зокрема, із Харківської, Київської, Сумської, Львівської, Полтавської, Івано-Франківської областей, Криму. Навчання в УАЛ передбачає великий акцент на роботі в групі, формуванні міцних соціальних звʼязків, тому така кількість студентів цього року є оптимальною для втілення програми, — кажуть в академії.

На відкритті року в новому приміщенні студенти та команда розповідали свої історії, проводили творчий виступ і модерували панельну дискусію «Лідерство через вплив, а не владу: як ефективно мотивувати та надихати без використання формальних повноважень».

Протягом 10 місяців студенти Академії вчитимуться працювати в команді, досягати цілей, брати відповідальність за своє життя та долю країни, проводитимуть різноманітні заходи, реалізовуватимуть проєкти, волонтеритимуть.

Додамо, що УАЛ – це формаційна платформа особистісного та суспільного розвитку для молоді на основі цінностей. Академія поєднує річну програму між школою та університетом для вмотивованих підлітків 16-20 років та масштабні соціальні проєкти для суспільства.

В Ужгороді академія відкрилась торік у жовтні. Тоді навчалося 52 студентів з 16 областей України. Програма навчання була поділена на кілька блоків.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Української Академії Лідерства

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.