Українцям дозволили вакцинуватися другою бустерною дозою

В Україні дозволили робити друге щеплення бустерною дозою. Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 19 вересня. До цього другий бустер був дозволений лише людям із груп ризику. Наразі — всім повнолітнім, у кого з часу першого бустеру минуло щонайменше чотири місяці.

Кузін сказав, що Україна отримала 400 000 доз вакцини Pfizer у межах гуманітарної допомоги. Наразі препарат уже розвозять по регіонах.

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“Останні кілька тижнів спостерігалася нестача вакцини від Pfizer. Так сталось, оскільки зараз Україна отримує вакцини лише у межах міжнародного механізму COVAX, тобто безоплатно. Контракти на закупівлю вакцини від виробники за кошти державного бюджету з метою економії були розірвані з початком повномасштабного вторгнення Росії”, – пояснив головний санлікар.

Тепер схема щеплення від ковіду має виглядати так: