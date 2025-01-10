Українці звернулися з відкритим листом до влади щодо Національного військового меморіального комплексу

У відкритому листі громадськість закликає провести відкритий архітектурний конкурс на проєкт та будівництво Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

31 травня 2022 року Верховна Рада України після кількарічної підготовки ухвалила закон про створення Національного військового меморіального кладовища. Спершу йшлося про те, що комплекс зводитимуть на Лисій горі, потім – у Биківні. Зрештою його вирішили облаштовувати у селі Гатне на Київщині.

Під зведення Національного військового меморіального комплексу відвели земельну ділянку в понад 260 га, на якій розмістять церемоніальну площу, будинок трауру, крематорій, музейно-виставковий комплекс та іншу інфраструктуру.

За процес поховання, установлення надмогильних плит і догляд за цвинтарем відповідатиме держава. Координатором проєкту уряд призначив Міністерство у справах ветеранів.

Будівництво відбуватиметься у кілька черг, й до літа 2025 року його б мали завершити.

Проєкт будівництва першої черги меморіального комплексу отримав позитивний висновок державної експертизи, відтак було визначено переможця ескізного проєкту та виконавця будівництва.

Згодом журналісти з’ясували, що і тендер на ескізний проєкт, і вибір підрядника будівництва відбувалися непрозоро.

Так, відкритий конкурс на архітектурний проєкт не проводили, тож незрозуміло, за якими критеріями головним архітектором ескізного проєкту кладовища визначили Сергія Дербіна.

Крім того, одна з компаній, яка б мала будувати меморіальний комплекс, пов’язана з підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим. Він був внесений до санкційних списків у 2023 році за ведення алкогольного бізнесу в окупованому росіянами Криму та сплату податків в бюджет росії на суму 6,5 млн доларів.

З огляду на все вищенаведене, військовослужбовці Сил оборони України, родичі загиблих військових, представники українського громадянського суспільства та медіаспільноти звернулися до представників влади із закликом провести відкритий загальнонаціональний архітектурний конкурс на архітектурно-скульптурний проєкт та будівництво головного військового меморіалу України − Національного військового меморіального кладовища.

«Закликаємо Президента України, Голову Уряду та Міністерку ветеранів України забезпечити рівне право українських архітекторів та митців чесно і справедливо боротися за можливість долучитися до створення Національного військового меморіального кладовища. На відміну від росії, де головний військовий цвинтар будувався без архітектурних конкурсів, ми живемо не у диктатурі, а демократичній європейській державі.

…Ми просимо відповідальних осіб не прикривати непрозорі процедури горем родин, адже це ще більше підриває довіру суспільства до влади в часи, коли нам усім потрібно єднатися, щоб здолати одвічного ворога. Не позбавляйте українське суспільство історичного шансу якісно продумати й осмислити вигляд Національного військового меморіального кладовища.

Ми наполегливо вимагаємо від відповідальних за проєкт представників державних структур повернутися до здорового глузду, поваги до відкритих та чесних процедур, діалогу із суспільством та провести відкритий конкурс на ескізний проєкт НВМК, дорожня карта якого уже давно готова», – йдеться у зверненні.

Ознайомитися з повним текстом звернення і підписати його можна за посиланням.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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