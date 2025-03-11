Українці можуть згенерувати дозвіл на зброю у Дії. Як це зробити

У застосунку «Дія» з’явився новий сервіс для власників зброї. Так, дозвіл на зберігання й носіння зброї тепер можна згенерувати самостійно в найкоротший термін і мати його при собі у смартфоні, аби не носити паперовий документ.

У 2022 році у Дії пройшло опитування про володіння зброєю. Тоді участь у голосування взяло 1,7 млн українців, тож воно стало другим за популярністю в застосунку, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Відтак команда почала цифровізувати напрям.

Після цього у 2023 році для спрощення процедури оформлення дозволів МВС запустило Єдиний реєстр зброї. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, від того часу до поліції надійшло понад 620 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів.

«У співпраці з Мінцифри ми модернізували Єдиний реєстр зброї для повноцінної інтеграції з Дією, а відтак ця послуга стала зручнішою і доступнішою ще й для користувачів застосунку», – сказав він.

Після того, як користувач згенерує дозвіл, він матиме змогу переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа. Якщо термін його дії закінчуватиметься, власник отримуватиме відповідне сповіщення і зможе продовжити дозвіл онлайн через сайт МВС.

Документ у застосунку неможливо підробити, тож поліція зможе миттєво перевіряти його легальність й інформацію про власника.

Вже у перші 8 годин з моменту запуску сервісу в Дії ним скористувалися понад 90 тис. власників зброї.

Як «підтягнути» дозвіл на зброю в Дії

Перед тим, як скористатися новим сервісом, необхідно оновити застосунок.

Щоб документ з’явився у Дії, треба зайти у розділ «Документи», натиснути на + і обрати опцію «Додати зброю». Якщо ж у користувача кілька одиниць зброї, можна додати або всі, або лише ті, які він хоче бачити у переліку документів. Дозволи зберігатимуться в одній підбірці.

У застосунку також одразу відображатимуться анульовані або недійсні дозволи, якщо такі дані є в Єдиному реєстрі зброї.

Якщо власник придбав зброю, але ще не встиг її оформити, то матиме 10 днів, аби це зробити. Щоб отримати дозвіл, необхідно звернутися до відділку поліції.

Сервіс доступний користувачам 18+ років, а зброя є зареєстрованою в Єдиному реєстрі зброї, з підтвердженим податковим номером РНОКПП.

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