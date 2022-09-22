Україна звільнила з російського полону 215 українців, з них 108 — азовці

21 вересня ввечері в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 108 військових “Азову” та 10 іноземців. Росії в обмін на 200 українських захисників повернули Віктора Медведчука і 55 російських окупантів, — пише Суспільне.

П’ятеро командирів з “Азовсталі” — Денис Прокопенко “Редіс”, Сергій Волинський “Волина”, Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко — після звільнення перебувають на території Туреччини. Вони, згідно домовленостей до кінця війни залишатимуться під протекторатом Реджепа Ердогана.

Серед звільнених також Дмитро “Орест” Козацький — автор фото з Азовсталі, керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, парамедикиня Катерина Поліщук з позивним “Пташка”, старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов та Ілля Самойленко.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що з полону також повернули вагітну медика Мар’яну Мамонову: “Сьогодні ми повернули Мар’яну Мамонову, це наша героїня, яка практично з дня на день стане мамою”.

Серед звільнених — громадяни інших держав, зокрема Великої Британії: Шон Піннер, Ейден Еслін і Джон Гардінг на волі, повідомив Суспільному їхній друг Майкл Дженкінс. Раніше суд так званої “Донецької народної республіки” засудив до страти цих трьох іноземців, а також підданого Королівства Марокко Брагіма Саадуна. Усі вони воювали на боці ЗСУ, захищали Маріуполь. Їх відпустили в Саудівську Аравію.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував повний список звільнених з російського полону в результаті обміну 21 вересня.

У штабі повідомили, що серед звільнених – військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби та ДССТ, а також двоє цивільних. 124 захисники, звільнені з полону, належать до офіцерського складу, 89 – до рядового й сержантського складу.

Глава МВС України Денис Монастирський повідомив, що “це був найтяжчий обмін, який я взагалі спостерігав у своєму житті. Але очевидно, це велика перемога України”.

Володимир Зеленський зазначив, що цю операцію зі звільнення готували довго й старанно. Він висловив подяку Президенту Туреччини, а також усім, хто займався цим питанням з українського боку, зокрема керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку, начальнику ГУР Кирилу Буданову, керівнику СБУ Василю Малюку, голові ФДМУ Рустему Умерову, міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, а також Дмитру Усову та Дмитру Лубінцю.

Varosh

Фото МВС України, СБУ

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