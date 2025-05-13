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Україна виступить на Євробаченні у першому півфіналі: де і коли дивитися, як голосувати

13 Травня 2025 8

У вівторок, 13 травня стартує 69-й конкурс Євробачення.

Цього року конкурс приймає Швейцарія після торішньої перемоги свого представника – артиста Nemo. Конкурс відбуватиметься у місті Базель.

13 травня пройде перший півфінал Євробачення. 15 травня відбудеться другий півфінал. А вже гранд-фінал конкурсу заплановано до проведення 17 травня.

Представники України на цьогорічному конкурсі – переможці національного відбору Євробачення гурт Ziferblat, який представить на конкурсі композицію Bird of Pray.

Україна візьме участь у конкурсі вже нині, у першому півфіналі. Загалом за право потрапити у фінал сьогодні змагатимуться 15 учасників першого півфіналу.

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Україна виступить на Євробаченні у першому півфіналі

Гурт Ziferblat вийде на сцену під номером 5. Постановницею їхнього музичного номера «Bird of Pray» стала Марія Коростельова, костюми створив всесвітньо відомий дизайнер Іван Фролов.

Цьогоріч у Євробаченні беруть участь 37 країн. Представників з 20 країн відберуть у гранд-фінал за результатами двох півфіналів. Представники Швейцарії, Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції потраплять до гранд-фіналу автоматично.

Де і коли дивитися та слухати Євробачення-2025

Перший півфінал Євробачення-2025 розпочнеться о 22:00. Виступи та перебіг конкурсу транслюватиме Суспільне та безпосередньо офіційний сайт Євробачення. Радіотрансляцію забезпечить Радіо Промінь.

За годину до конкурсу, о 21:00 Суспільне Культура покаже передшоу, де на глядачів чекає обговорення феномену гурту Ziferblat: як музиканти дійшли до Євробачення, огляд головних нововведень і правил цьогорічного конкурсу та пряма трансляція з місця подій у Базелі.

Трансляцію конкурсу вестимуть:

Як проголосувати

У першому півфіналі можуть голосувати 15 країн-учасниць, а також Іспанія, Італія та Швейцарія.

Україна голосує у першому півфіналі. Проголосувати можна двома шляхами: віддати свій голос онлайн esc.vote або через смс за номером 7576, вказавши учасника від 1 до 15. Вартість повідомлення становить 8,50 грн. Голосувати за учасника від своєї країни не можна.

Проголосувати за представників України можуть українці за кордоном.

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Ziferblat виступить на Євробаченні під номером 5

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Суспільне мовлення

Головне фото: Alma Bengtsson/EBU

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