Україна виступить на Євробаченні у першому півфіналі: де і коли дивитися, як голосувати

Цьогоріч у Євробаченні беруть участь 37 країн. Представників з 20 країн відберуть у гранд-фінал за результатами двох півфіналів. Представники Швейцарії, Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції потраплять до гранд-фіналу автоматично.

Де і коли дивитися та слухати Євробачення-2025

Перший півфінал Євробачення-2025 розпочнеться о 22:00. Виступи та перебіг конкурсу транслюватиме Суспільне та безпосередньо офіційний сайт Євробачення. Радіотрансляцію забезпечить Радіо Промінь.

За годину до конкурсу, о 21:00 Суспільне Культура покаже передшоу, де на глядачів чекає обговорення феномену гурту Ziferblat: як музиканти дійшли до Євробачення, огляд головних нововведень і правил цьогорічного конкурсу та пряма трансляція з місця подій у Базелі.

Трансляцію конкурсу вестимуть:

Як проголосувати

У першому півфіналі можуть голосувати 15 країн-учасниць, а також Іспанія, Італія та Швейцарія.

Україна голосує у першому півфіналі. Проголосувати можна двома шляхами: віддати свій голос онлайн esc.vote або через смс за номером 7576, вказавши учасника від 1 до 15. Вартість повідомлення становить 8,50 грн. Голосувати за учасника від своєї країни не можна.

Проголосувати за представників України можуть українці за кордоном.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Суспільне мовлення

Головне фото: Alma Bengtsson/EBU

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