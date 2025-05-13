Україна виступить на Євробаченні у першому півфіналі: де і коли дивитися, як голосувати

У вівторок, 13 травня стартує 69-й конкурс Євробачення.
Цього року конкурс приймає Швейцарія після торішньої перемоги свого представника – артиста Nemo. Конкурс відбуватиметься у місті Базель.
13 травня пройде перший півфінал Євробачення. 15 травня відбудеться другий півфінал. А вже гранд-фінал конкурсу заплановано до проведення 17 травня.
Представники України на цьогорічному конкурсі – переможці національного відбору Євробачення гурт Ziferblat, який представить на конкурсі композицію Bird of Pray.
Україна візьме участь у конкурсі вже нині, у першому півфіналі. Загалом за право потрапити у фінал сьогодні змагатимуться 15 учасників першого півфіналу.
Гурт Ziferblat вийде на сцену під номером 5. Постановницею їхнього музичного номера «Bird of Pray» стала Марія Коростельова, костюми створив всесвітньо відомий дизайнер Іван Фролов.
Цьогоріч у Євробаченні беруть участь 37 країн. Представників з 20 країн відберуть у гранд-фінал за результатами двох півфіналів. Представники Швейцарії, Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції потраплять до гранд-фіналу автоматично.
Перший півфінал Євробачення-2025 розпочнеться о 22:00. Виступи та перебіг конкурсу транслюватиме Суспільне та безпосередньо офіційний сайт Євробачення. Радіотрансляцію забезпечить Радіо Промінь.
За годину до конкурсу, о 21:00 Суспільне Культура покаже передшоу, де на глядачів чекає обговорення феномену гурту Ziferblat: як музиканти дійшли до Євробачення, огляд головних нововведень і правил цьогорічного конкурсу та пряма трансляція з місця подій у Базелі.
Трансляцію конкурсу вестимуть:
У першому півфіналі можуть голосувати 15 країн-учасниць, а також Іспанія, Італія та Швейцарія.
Україна голосує у першому півфіналі. Проголосувати можна двома шляхами: віддати свій голос онлайн esc.vote або через смс за номером 7576, вказавши учасника від 1 до 15. Вартість повідомлення становить 8,50 грн. Голосувати за учасника від своєї країни не можна.
Проголосувати за представників України можуть українці за кордоном.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Суспільне мовлення
Головне фото: Alma Bengtsson/EBU
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