Україна представить свій стенд на 30-му Будапештському міжнародному книжковому фестивалі

26 Вересня 2025 3

З 2 до 5 жовтня у Будапешті пройде 30-й Міжнародний книжковий фестиваль. Подія відбудеться у Центрі військової культури «Bálna».

Україна цьогоріч буде представлена на фестивалі окремим стендом та “Українською програмою”, повідомляє Посольство України в Угорщині.

553571099 1268277418671911 2090243264840506399 N

Українська програма (3 жовтня, зала Kiniszi):

Окрім цього, українське Видавництво Старого Лева долучиться до спеціального «Кутка прав людини» (Rights corner).

Організатори запрошують відвідувачів долучитися до подій, які підготували у рамках програми, та завітати до українського стенда.

Стенд організовують Посольство України в Угорщині спільно з Фундацією української книги в Угорщині (Magyarországi Ukrán Könyv Alapítvány) та Громадою – Товариством української культури в Угорщині.

554818574 1268277415338578 473385950259854807 N

Церемонія відкриття фестивалю відбудеться 2 жовтня о 16:00.

Фестиваль проходитиме:

Вхід на всі заходи вільний.

Про фестиваль

Будапештський міжнародний книжковий фестиваль — один із найбільших літературних форумів Центральної та Східної Європи. Він проводиться щорічно з 1994 року і традиційно збирає видавців, авторів, перекладачів, літературних критиків та читачів із десятків країн світу.

Фестиваль є майданчиком для презентації нових книжок, зустрічей з відомими письменниками, обговорень актуальних культурних і суспільних тем. Щороку почесними гостями події стають провідні літератори світу, серед яких — лауреати Нобелівської та Букерівської премій.

Ювілейний, 30-й фестиваль, пройде 2025 року у Центрі військової культури «Bálna» і включатиме національні стенди, тематичні дискусії, авторські зустрічі та освітні програми для молоді.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Посольство України в Угорщині у Фейсбук 

