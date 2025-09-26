Україна представить свій стенд на 30-му Будапештському міжнародному книжковому фестивалі

З 2 до 5 жовтня у Будапешті пройде 30-й Міжнародний книжковий фестиваль. Подія відбудеться у Центрі військової культури «Bálna».

Україна цьогоріч буде представлена на фестивалі окремим стендом та “Українською програмою”, повідомляє Посольство України в Угорщині.

Українська програма (3 жовтня, зала Kiniszi):

10:00 – 10:45 – презентація українського незалежного медіа про Закарпаття Varosh та журналу «Ужгород мистецький» від співзасновниці та керівниці Varosh Росани Тужанської.

11:00 – 11:45 – презентація книги «Україна, націоналізм, меншини» угорської дослідниці, доктора філософії, старшої наукової співробітниці Інституту досліджень меншин при Центрі соціальних наук Угорщини Чілли Фединець.

12:00 – 12:45 – круглий стіл «Розмова наживо: поезія, війна, життя» за участю Почесної гості українського стенда – парамедикині, волонтерки, молодшого лейтенанта Нацгвардії України Юлії Паєвської (Тайри).

19:00 – 19:45 – презентація книги Посла України в Угорщині Федора Шандора «Мілітарна хроніка Закарпаття».

Окрім цього, українське Видавництво Старого Лева долучиться до спеціального «Кутка прав людини» (Rights corner).

Організатори запрошують відвідувачів долучитися до подій, які підготували у рамках програми, та завітати до українського стенда.

Стенд організовують Посольство України в Угорщині спільно з Фундацією української книги в Угорщині (Magyarországi Ukrán Könyv Alapítvány) та Громадою – Товариством української культури в Угорщині.

Церемонія відкриття фестивалю відбудеться 2 жовтня о 16:00.

Фестиваль проходитиме:

2 жовтня – з 12:00 до 20:00

3 жовтня – з 10:00 до 20:00

4 жовтня – з 10:00 до 20:00

5 жовтня – з 10:00 до 19:00

Вхід на всі заходи вільний.

Про фестиваль

Будапештський міжнародний книжковий фестиваль — один із найбільших літературних форумів Центральної та Східної Європи. Він проводиться щорічно з 1994 року і традиційно збирає видавців, авторів, перекладачів, літературних критиків та читачів із десятків країн світу.

Фестиваль є майданчиком для презентації нових книжок, зустрічей з відомими письменниками, обговорень актуальних культурних і суспільних тем. Щороку почесними гостями події стають провідні літератори світу, серед яких — лауреати Нобелівської та Букерівської премій.

Ювілейний, 30-й фестиваль, пройде 2025 року у Центрі військової культури «Bálna» і включатиме національні стенди, тематичні дискусії, авторські зустрічі та освітні програми для молоді.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Посольство України в Угорщині у Фейсбук

