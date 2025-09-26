Україна представить свій стенд на 30-му Будапештському міжнародному книжковому фестивалі

З 2 до 5 жовтня у Будапешті пройде 30-й Міжнародний книжковий фестиваль. Подія відбудеться у Центрі військової культури «Bálna».
Україна цьогоріч буде представлена на фестивалі окремим стендом та “Українською програмою”, повідомляє Посольство України в Угорщині.
10:00 – 10:45 – презентація українського незалежного медіа про Закарпаття Varosh та журналу «Ужгород мистецький» від співзасновниці та керівниці Varosh Росани Тужанської.
11:00 – 11:45 – презентація книги «Україна, націоналізм, меншини» угорської дослідниці, доктора філософії, старшої наукової співробітниці Інституту досліджень меншин при Центрі соціальних наук Угорщини Чілли Фединець.
12:00 – 12:45 – круглий стіл «Розмова наживо: поезія, війна, життя» за участю Почесної гості українського стенда – парамедикині, волонтерки, молодшого лейтенанта Нацгвардії України Юлії Паєвської (Тайри).
19:00 – 19:45 – презентація книги Посла України в Угорщині Федора Шандора «Мілітарна хроніка Закарпаття».
Окрім цього, українське Видавництво Старого Лева долучиться до спеціального «Кутка прав людини» (Rights corner).
Організатори запрошують відвідувачів долучитися до подій, які підготували у рамках програми, та завітати до українського стенда.
Стенд організовують Посольство України в Угорщині спільно з Фундацією української книги в Угорщині (Magyarországi Ukrán Könyv Alapítvány) та Громадою – Товариством української культури в Угорщині.
Церемонія відкриття фестивалю відбудеться 2 жовтня о 16:00.
Фестиваль проходитиме:
Вхід на всі заходи вільний.
Будапештський міжнародний книжковий фестиваль — один із найбільших літературних форумів Центральної та Східної Європи. Він проводиться щорічно з 1994 року і традиційно збирає видавців, авторів, перекладачів, літературних критиків та читачів із десятків країн світу.
Фестиваль є майданчиком для презентації нових книжок, зустрічей з відомими письменниками, обговорень актуальних культурних і суспільних тем. Щороку почесними гостями події стають провідні літератори світу, серед яких — лауреати Нобелівської та Букерівської премій.
Ювілейний, 30-й фестиваль, пройде 2025 року у Центрі військової культури «Bálna» і включатиме національні стенди, тематичні дискусії, авторські зустрічі та освітні програми для молоді.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Посольство України в Угорщині у Фейсбук
