Україна повернула з російського полону ще 95 захисників

Сьогодні, 17 липня з російського полону звільнили ще 95 українських військовослужбовців.

Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники, повідомив президент України Володимир Зеленський. За його інформацією, українських воїнів вдалося звільнити з полону, зокрема, й за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

Щоб проконтролювати дотримання прав людини та Женевських конвенцій відповідно до міжнародного гуманітарного права на місці обміну перебувають представники Офісу Омбудсмана України.

“Чимало рідних за тривалий час отримали телефонні дзвінки від повернутих. Також рідні тих, кого вдалося сьогодні повернути, отримають офіційне сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Далі звільнені воїни поїдять, отримають чистий одяг, їх оглянуть лікарі, призначать необхідне лікування та реабілітацію”, – повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому 3405 українців, додав він.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук сторінки Володимира Зеленського та Дмитра Лубінця

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.