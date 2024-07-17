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Новини

Україна повернула з російського полону ще 95 захисників

17 Липня 2024 0

Сьогодні, 17 липня з російського полону звільнили ще 95 українських військовослужбовців.

Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники, повідомив президент України Володимир Зеленський. За його інформацією, українських воїнів вдалося звільнити з полону, зокрема, й за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

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Щоб проконтролювати дотримання прав людини та Женевських конвенцій відповідно до міжнародного гуманітарного права на місці обміну перебувають представники Офісу Омбудсмана України.

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95 українських захисників повернули з російського полону

“Чимало рідних за тривалий час отримали телефонні дзвінки від повернутих. Також рідні тих, кого вдалося сьогодні повернути, отримають офіційне сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Далі звільнені воїни поїдять, отримають чистий одяг, їх оглянуть лікарі, призначать необхідне лікування та реабілітацію”, – повідомивУповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому 3405 українців, додав він.

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Українські захисники на рідній землі

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук сторінки Володимира Зеленського та Дмитра Лубінця

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