Україна може стати економічним двигуном розвитку для європейського континенту — експерт

Чеський політичний істеблішмент не бачить майбутню архітектуру і економічну складову Центральної Європи без України. А Чехія протягом останніх пів року перетворилися на одного з кращих адвокатів України. Разом з Польщею. Так вважає Давід Стулік, старший аналітик дослідницького центру Європейські цінності в Празі, який разом з польським дослідницьким центром готують спеціальну доповідь з цих питань.Своїми думками Давід Стулік поділився під час дискусії “Розмова союзників”: меседжі з Варшави, Будапешту, Бухаресту, Братислави та Праги на форумі Re:Open Zakarpattia 2022.

«Ми провели багато опитувань з фахівцями, представниками міністерств. Україна хоча б в Центральній Європі збільшує свою суб’єктивність, значення, політичний вплив. Лунають думки, що тягар європейської інтеграції зараз переміщується з Західної Європи більше до Центральної і Східної. Ваша країна, громадяни, збройні сили платять велику ціну, але ви посилюєте своє значення на Європейському континенті, – зауважив Давід Стулік. – Кількість ваших адвокатів в середині Європи, крім окремих сусідніх країн, буде збільшуватися».

На думку експерта, Україна може стати економічним двигуном розвитку та дати значний економічний поштовх нашій частині континенту. Тому в цьому плані роль України буде потужна.

Ужгородський прес клуб

Фото Наталії Радченко