Україна може стати джерелом традицій мультикультурності для Європи

Захід має чітку концепцію кордонних ліній, які відділяють одні країни від інших та втратив відчуття мультикультурності. І саме Україна може стати джерелом цієї культурної традиції для Європи. Про це під час форуму Re:Open Zakarpattia 2022 зазначив засновник Центру «Пограниччя — мистецтв, культур, народів» (Польща) Кшиштоф Чижевський.

Як приклад своїх слів польський есеїст навів зустріч із ужгородцем, який має угорсько-словацько-румунське коріння. «Ми не говорили про різні національні меншини, які проживають в Ужгороді, однак ми говорили про родинне ужгородське, про спільний культурний простір. Це те, що ми, здається, втратили у Європі як культурну традицію».

За словами Кшиштофа Чижевського, Європа має граничні лінії, чіткі кордони ідентичності: “Відкрити ці кордони – нелегка справа, якщо говорити про концепцію мультикультуралізму. Є Європа як політичний концепт, є Європа як економічний концепт, однак немає Європи як культурного проекту. У цьому шанс для України, адже саме з цієї частини Європи може піти концепція мультикультуралізму».

Як зауважив Чижевський, якщо у 80-х роках поляки сприймали Центральну Європу як щось серйозне і сильне, то зі здобуттям незалежності вони перестали відчувати себе центральноєвропейцями. У свій час у польській газеті Gazeta Wyborcza виходив щотижневий додаток «Центральна Європа», однак у 1990 році його припинили випускати, оскільки поляки прагнули асоціюватись не тільки з центральною частиною, а з усією Європою. І в цьому була пастка, адже комфортніше було обговорювати глобальні проблеми у Брюсселі чи Страсбурзі, ніж розв’язувати регіональні питання, наприклад, з Литвою чи Україною.

Ужгородський прес клуб

Фото Наталії Радченко