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Новини

Угорщина закриває кордон та скасовує масові заходи. Офіційно

16 Березня 2020 538

Про це повідомив прем’єр-міністр цієї країни Віктор Орбан у понеділок, 16 березня, виступаючи в угорському парламенті.

З 00:00 понеділка, 16 березня, в Угорщині будуть закриті всі нічні клуби та кінотеатри, а магазини, ресторани та кафе працюватимуть тільки до 15:00.

Крім того, з цього часу заїхати в Угорщину зможуть лише громадяни Угорщини (це дослівна констатація прем’єра, наразі ми уточнюємо з приводу осіб з різними дозволами на проживання та перебування в Угорщині – ред.), тобто країна зупиняє все пасажирське сполучення з іншими країнами.

Віктор Орбан у стінах парламенту звернувся до угорців, яким більше 70 років з проханням не залишати домівки найближчим часом, а також звернувся до муніципалітетів попіклуватися про людей похилого віку.


Фото: Botár Gergely/kormany.hu

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# covid-19 # коронавірус # Орбан # Угорщина

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