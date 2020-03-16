Угорщина закриває кордон та скасовує масові заходи. Офіційно

Про це повідомив прем’єр-міністр цієї країни Віктор Орбан у понеділок, 16 березня, виступаючи в угорському парламенті.

З 00:00 понеділка, 16 березня, в Угорщині будуть закриті всі нічні клуби та кінотеатри, а магазини, ресторани та кафе працюватимуть тільки до 15:00.

Крім того, з цього часу заїхати в Угорщину зможуть лише громадяни Угорщини (це дослівна констатація прем’єра, наразі ми уточнюємо з приводу осіб з різними дозволами на проживання та перебування в Угорщині – ред.), тобто країна зупиняє все пасажирське сполучення з іншими країнами.

Віктор Орбан у стінах парламенту звернувся до угорців, яким більше 70 років з проханням не залишати домівки найближчим часом, а також звернувся до муніципалітетів попіклуватися про людей похилого віку.

Принагідно радимо вам ознайомитися з детальною інформацією про те, як розвивалася ситуація з коронавірусом в Угорщині останні дні та які заходи були вжиті.



Фото: Botár Gergely/kormany.hu