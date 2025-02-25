Учасники хакатону в Ужгороді вчилися людиноорієнтовано створювати та покращувати послуги

В Ужгороді вперше відбувся дводенний хакатон Global Service Jam 2025.

Це – міжнародна ініціатива, яка з 2011 року відбувається у різних містах понад 120 країн світу. Цього року проєкт одночасно проходив і в 11 українських містах, зокрема і в Ужгороді, розповіла у коментарі Varosh проєктна координаторка ГО «Простір молоді» Лілія Івасько.

«Учасниками хакатону в Ужгороді стали 30 представників різних професійних сфер – держслужбовці, бізнес, представники громадського сектору та ІТ-сфери, студенти. Під час тренінгів вони вивчали принципи людиноорієнтованого підходу та сервіс-дизайну. Це методологія, яка використовується при розробці послуг – чи то державних, чи бізнес-послуг. Відповідно до цієї методології, ми ставимо в центрі саме людину, і вже довкола неї будуємо процес надання послуг», – розповіла Лілія Івасько.

З командами учасників працювали ментори, які пройшли навчання з методології людиноорієнтованого сервіс-дизайну і допомагали командам на всіх етапах розробки.

Навчання відбувалося із застосуванням практичних занять: впродовж двох днів учасники слухали мінілекції, після яких викладений матеріал опрацьовували у практичних вправах. Центральною темою цьогорічного Jam-у стала тема групової роботи.

Учасники обирали проблему, з якою працюватимуть, і після мінілекції з сервіс-дизайну поетапно шукали для неї вирішення. Серед іншого, проводили дослідження актуальності проблеми серед цільової аудиторії, відтак генерували різні рішення. Напрацьовані рішення систематизували, обирали одне найоптимальніше, і на його основі створювали прототип, який також тестували та вдосконалювали.

Власне, саме прототипи, створені та протестовані під час хакатону, є основним результатом дводенного навчання, каже Лілія Івасько. Їх усі учасники команд з понад 120 країн завантажують на загальну інформаційну й освітню платформу https://submit.globaljams.org/.

«Прототип – це макет, який може бути застосований на практиці. Наприклад, у нас була команда, яка взялася опрацювати проблему доступності до державних послуг онлайн для літніх людей. Люди старші 60 років часто не використовують смартфон, користуються кнопковим телефоном. Відповідно їм дуже важко отримати велику кількість державних послуг дистанційно. Тож команда напрацювала прототип, що передбачає встановлення умовних айбоксів, наприклад, у сільських радах. За їх допомогою людина могла б самостійно отримувати пенсію, оплачувати комунальні послуги, оновлювати документи. Загалом користуватися всіма послугами, які пропонує «Дія», на місці, навіть якщо немає виходу в інтернет на телефоні», – пояснила Лілія Івасько.

Захід організувала ГО “Простір молоді” за підтримки сервіс агенції Lanka.CX та Дитячого фонду ЮНІСЕФ.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: ГО “Простір молоді”

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