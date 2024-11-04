У закарпатських лікарнях встановлюють сонячні електростанції

Обладнання закладів охорони здоров’я сонячними панелями дозволить медикам безперебійно працювати навіть під час відключень світла.

Як повідомив в.о. голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, комплекти сонячних електростанцій з акумуляторами різної потужності встановили у трьох закладах: Міжгірській районній, Дубівській селищній та Ясінянській міській лікарнях.

“До кінця року такі установки потужністю 40 кВт встановлять ще у 6 закладах. Окрім того, 5 лікарень обладнані системами зберігання енергії. Йдеться про заклади в Ужгороді, Мукачеві та Хусті”, – повідомив Мирослав Білецький.

У межах проєкту МОЗ «Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя» комплекти сонячних електростанцій з акумуляторами потужністю 7-15 кВт отримають також 19 амбулаторій.

«Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine) – це інфраструктурний проєкт, який Міністерство охорони здоров’я реалізує у співпраці зі Світовим банком. Проєкт спрямований на посилене забезпечення медзакладів, зокрема відновлення, оновлення та модернізацію інфраструктури. Йдеться про відбудову пошкоджених обʼєктів медичної інфраструктури, оновлення приміщень і будівель та модернізацію медзакладів сучасним обладнанням для посилення енергонезалежності.

Медзаклади усіх областей можуть подати заявки та отримати фінансування інфраструктурних проектів та проєктів зі встановлення сонячних панелей, повідомляють у МОЗ. Інфраструктурні проєкти стосуються відновлення та модернізації пошкоджених внаслідок бойових дій державних або комунальних медзакладів та підвищення енергоефективності забезпечення доступу до альтернативних джерел енергії.

Окремо медзаклади первинної ланки медичної допомоги можуть подати заявку на встановлення сонячного енергетичного обладнання – сонячних панелей, акумулятора та інвертора. Таким чином заклади «первинки» зможуть не лише використовувати сонячну енергію як автономне джерело живлення, а й накопичувати її та зменшити витрати на електроенергію.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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