У закарпатському шато пройшла фотовечірка рудих: як це було (ФОТО)

Один із наших авторів, експерт із туризму Макс Адаменко, написав про направду яскраву подію, руду, в якій він є співорганізатором. Публікуємо його розповідь про організацію, залаштунки і власне вечірку рудоволосих.

Так повелося на Закарпатті, що часто сам туризм є дотичним до культурних подій, а також стикається із екологічними питаннями. І ми з колегами брали участь у створенні і розвитку нових туристичних маршрутів, у культурних заходах і реконструкціях, сприяли вирішенню екологічних проблем на туристичних маршрутах.

Тож два роки тому була зареєстрована громадська організація КЕТ «Культура Екологія Туризм». ГО КЕТ за ці кілька років вже має тверду позитивну репутацію, хоч і не докладає зусиль із її популяризації. Одним із заходів, що організувала і провела ГО КЕТ, є фотовечірка рудоволосих у закарпатському селі Пістрялово, на виноградниках виноробні “Шато Паук” (Chateau Pauk).

“Шато Паук” – це фермерське господарство в селі Пістрялово, що займається вирощуванням і реалізацією винограду та виготовленням натуральних виноградних вин. Площа виноградників господарства – 32 га.

Тут вирощують технічні (винні) сорти винограду: Леанка, Совіньйон Блан, Трамінер Рожевий, Шардоне, Одеський Рожевий, Мерло, Каберне Совіньйон, Сапераві, Біанка.

До 2011 року займалися лише вирощуванням і реалізацією винограду. До слова, багато приватних виноробів купують у них виноград для виготовлення авторських вин. Із 2011 року в “Шато Паук” почали виготовляти і власні вина. Відтоді Шато бере участь у винних фестивалях Закарпаття, де їх вина отримують заслужені відзнаки і нагороди. Нині “Шато Паук” виготовляє лінійку з 13 власних вин.

У середині вересня на виноградниках Закарпаття починає дозрівати виноград сорту Мерло. І ми з власниками-виноробами вирішили провести мистецьку акцію на виноградниках – фотовечірку. Та не просту, а рудоволосих!

Як виникла така ідея? Просто замружили очі, уявили собі сонячний теплий вечір на винниці, сонячні промені крізь келих бурштинового духмяного на тлі зеленого листя винограду… і відразу згадали про рудих!))))

Десь за місяць створили у фейсбуці анонс заходу “RedHead Vineyards – фото-вечірка на винограднику Шато Паук” і оголосили реєстрацію бажаючих на фотосесію рудоволосих.

Спершу охочих було зовсім небагато. Почали переживати. Проте через тиждень вже зареєструвалися понад 180 учасників! Довелося влаштувати фотоконкурс на сторінці у фейсбуці, щоби відібрати 30 учасників із найбільшою кількістю вподобань від читачів. Ой, скажу вам, то немалий шмат роботи!)))

А потім для переможців потрібно було створити спільноту у вайбері, щоби централізовано повідомляти інформацію і правила. Який день, час, куди їхати власним транспортом, хто може взяти з собою пасажирів, звідки і куди, кому потрібен трансфер із Мукачева, де посадка, що взяти з собою, одяг і дрес-код, підбори чи зручне взуття, чи можна і скільки взяти з собою супроводжуючих… І ще безліч питань!))

Окрема непроста робота була із залученням фотографів! Захід відбувався в суботу – день весіль! Фотографи спочатку погоджувалися, потім вибачалися і відмовлялися. Ми ставилися до такого з розумінням – фотографи за свою участь отримували лише щиру подяку і вино від виноробів, захоплення та емоції від учасниць-моделей, рекламу і плюс до карми.

До слова, учасники отримували фотографії і пригощання – вечерю на винограднику. Тим не менше, в нас назбиралося 7 фотографів і 30 моделей.

На винниці, серед виноградних шорів, накрили столи і розмістили солом’яні тюки для сидіння. Для вечірки мукачівська родинна сироварня Varoshcheese спеціально розробила плавлений сир, який при нагріванні ставав справжнім фондю!)) Ми розливали сир у маленькі казанки, в яких на Закарпатті подають бограч-гуляш, і вішали їх на кронштейни з гачком, де під низ можна класти запалену свічку. До фондю напекли велику коробку хрустких хлібних паличок зі спеціями. Нарізка сирів, канапе, брускети, шпажки з м’ясом та фруктами були серед інших наїдків на столах.

А до їжі наливали білі й червоні вина від “Шато Паук”. Цікаво, що спочатку вино розливали в скляні графини, а потім – в келихи. Таким чином вино декантувалося, насичувалося киснем і краще розкривало свій аромат і смак, що відзначили всі гості.

До слова, їжу і кейтеринг не замовляли в ресторані – все робили родичі! Родина Пауків велика)))

Модерував подію Федір Шандор, президент Закарпатської туристичної організації.

У результаті вийшла просто чудова вечірка! Самі не очікували, що вийде так атмосферно і яскраво! Відтінки рудого і зелений колір виноградного листя чудово гармоніюють! А вишукані зачіски, красиве вбрання, радісні усмішки і сяючі очі полегшували фотографам роботу!)) Приємно було бачити радість на обличчях власників Шато! Вирішили, що такий захід на винограднику будуть проводити щорічно!

Що в результаті?

На винограднику “Шато Паук” був проведений мистецький захід, який додатково привернув увагу до цього фермерського господарства. 30 рудоволосих учасників отримали гарні фото і гарні враження та ознайомилися із господарством. Фотографи додали до своїх портфоліо чудові яскраві знімки та знайшли нових шанувальників і замовників, відкрили для себе нову фотолокацію та отримали вино в подарунок. А власники одержали досвід і впевненість, що вони в змозі в себе на винниці робити мистецькі, гастрономічні, туристичні заходи.

Невдовзі достигнуть й інші сорти винограду! Тож готуємось до нових вечірок зі збором винограду, чавленням у діжці і фондю з винами серед виноградних лоз.

Макс Адаменко, спеціально для Varosh