У закарпатському «Артеку» до Дня Незалежності створили найдовше в країні єдине полотно єдиної України

У Хустському районі до свята Незалежності діти з педагогами евакуйованого на Закарпаття табору «Артек» створили символічний 140-метровий рушник, що об’єднує країну. За словами директора табору Сергія Капустіна, він складається з елементів, на яких зображені автентичні орнаменти вишивки 27-ми областей, у тому числі, Криму.

— Найдовше єдине полотно єдиної України» офіційно зареєстроване як рекорд України.

Через повномасштабну агресію росії з перших днів ракетних ударів «Артек» релоковано на Закарпаття. 24 лютого ми діяли стрімко, екстрено шукаючи місце, куди можна було б евакуювати артеківських дітей. Тоді на Київщину, де на той час розташовувався табір, щойно прибула група дітей-сиріт зі сходу України. Зміна тільки розпочалася, а російські танки вже були поруч. Тимчасово ми дітей заселили у вільні закарпатські заклади і паралельно почали готувати свалявський санаторій «Човен» для постійного проживання артеківців, — розповів голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко.

Зараз в закарпатському «Артеку» перебуває 250 дітей з цілої України. Перша літня зміна стартувала 15 липня і називається «Наша земля – Україна». Вік школярів – від 7 до 17 років. У дітей насичена програма, цікаві атракції, свої традиції, з ними займаються професійні педагоги.

В Закарпатській обласній раді хочуть зробити так, щоб «Артек» і після Перемоги продовжував тут діяти. А інша філія знаменитого табору обов’язково повернеться до звільненого Криму. Тому що Україна – єдина, а ми – законні господарі на нашій чудовій землі! – запевняють артеківці.

Лариса Липкань, Varosh

Фото Каріни Асад

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