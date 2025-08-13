У Закарпатському апеляційному суді адвокатку не допустили в засідання у справі мініГЕС

Сьогодні у Закарпатському апеляційному суді адвокатку Наталію Майстренко не допустили до приміщення суду та участі у справі, де вона мала представляти інтереси однієї зі сторін.

Справа стосується будівництва каскаду міні-ГЕС на річці Тересва. За словами юристки, це перший такий випадок за понад 20 років її правничої діяльності.

«Мене вперше в житті не запустили навіть у будівлю суду. Тримали на турнікеті при вході. Не дали подати документи, які підтверджують мій статус адвоката, і не дозволили навіть просто бути присутньою у засіданні”, – розповіла для Varosh розповіла Наталія Майстренко.

За її словами, причиною стала вказівка головуючого судді у справі Тараса Бесаги. В усному порядку адвокатці це озвучили на вході у будівлю. До зали не допустили й трьох ветеранів, які прибули на засідання як слухачі, серед них – учасники бойових дій з інвалідністю.

При цьому, каже Наталія Майстренко, жодної ухвали про проведення закритого засідання не було оголошено чи вручено.

Справа мініГЕС у Калинах

Справа, про яку йдеться, стосується будівництва каскаду мініГЕС у Тячівському районі. На річці Тересва ТОВ «Гідроресурс-Тересва» має намір звести 8-10 малих гідроелектростанцій.

У 2023-му Дубівська селищна рада затвердила детальний план території під будівництво мініГЕС і передала забудовнику у користування 2 земельних ділянки у Калинах. Наступного, 2024 року калиняни на громадських слуханнях висловилися категорично проти будівництва й оскаржили затверджений детальний план території у суді.

Поки тривають судові процеси, Міндовкілля своїм рішенням від 25 червня 2024 року зупинило адміністративний розгляд документів для отримання висновку оцінки впливу на довкілля. Без цього висновку будувати мініГЕС заборонено законодавством.

Утім навесні цього року на плановану під будівництво територію зайшла будівельна техніка ТОВ «Гідроресурс-Тересва». Намагаючись розпочати будівельні роботи, працівники забудовника вирубали дерева на території, зняли родючий шар ґрунту і пошкодили важкою будівельною технікою дамбу, яка перебуває на балансі держави.

Калиняни, що прибули на місце подій, зупинили будівництво і викликали працівників поліції, які за фактом руйнування дамби розпочали кримінальне провадження. Також правоохоронці порушили кримінальне провадження за ст. 197 «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво».

13 травня 2025 року Тячівський районний суд наклав арешт на арешт на техніку та ділянки, які використовувалися незаконно.

Рішення суду представники забудовника оскаржили в апеляції, власне сьогодні в Закарпатському апеляційному суді й розглядалася згадана апеляційна скарга.

Заява про злочин до поліції

«На засідання мене не допустили, також не був присутній прокурор. Дивом у залу вдалося потрапити моїй клієнтці. Тож лише у присутності представників забудовника суд зняв арешт, таким чином фактично відкривши йому шлях для подальших робіт на річці», – каже Наталія Майстренко.

При цьому наголошує, що її відсторонення від засідання є прямим порушенням статті 397 Кримінального кодексу України – втручання в діяльність захисника чи представника особи. Відтак адвокатка викликала на місце подій поліцію і подала заяву про вчинення злочину.

Додає: за фактом відомості про вчинення злочину мають бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань впродовж 1 доби. Якщо цього не буде зроблено, Наталія Майстренко звертатиметься до суду.

Varosh надіслав запит на адресу Закарпатського апеляційного суду, щоб з’ясувати підстави недопуску адвокатки на засідання, хто віддавав відповідну вказівку і яке рішення й на чию користь було ухвалене.

Нагадаємо, річка Тересва в Тячівському районі є притокою Тиси. Окрім іншого, Тересва – це ще й об’єкт Смарагдової мережі, де живуть і розмножуються більше десятка червонокнижних видів риб. Надання річці статусу об’єкта Смарагдової мережі означає, що вона є оселищем видів риби, що зникають і є рідкісними не лише в Україні, але й у цілій Європі.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки групи “Вільні ріки, живі гори” у Фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.