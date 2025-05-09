Протягом тижня у Вільшанському дитячому будинку-інтернаті працювала команда Комітету медичної допомоги в Закарпатті та п’ятеро швейцарських фахівців. Візит організаційно і фінансово підтримала Асоціація «Парасолька» (Швейцарія), зокрема серед візитерів була членкиня президії «Парасольки» Маргріт Коттманн, яка разом із чоловіком Гансом ініціювала створення у закладі спільного простору для дозвілля підопічних.

Нові методи комунікації покращують контакт з підопічним

Впродовж тижня команда фахівців зі Швейцарії та Комітету медичної допомоги Закарпаття спільно займалися з підопічними інтернату, проводили тренінги для педагогів закладу та співробітниць Драгівського інклюзивно-ресурсного центру.

Комунікаційниця КМДЗ Катерина Ірха розповіла Varosh: серед іншого були складені комунікаційні плани для вихованців, яких готують для переселення у корпус, відремонтований Комітетом. Фахівчиня з альтернативної комунікації Сюзанна Бернар дала поради щодо облаштування простору у новій будівлі. Її експертиза стосувалася кімнат для реабілітації, відпочинку підопічних різного віку, робочих кабінетів для фахівців, які займатимуться з підопічними індивідуально.

— Сюзанна Бернар провела низку тренінгів для українських колегинь, передусім щодо роботи з піктограмами – картками із зображенням дій, емоцій, станів, які діти з інвалідністю здатні ідентифікувати і сприймати для розуміння, наприклад, розкладу дня чи занять із педагогами, — розповіла Катерина Ірха.

Полагодили крісла колісні та провели тренінг з фільцювання

Протягом п’яти днів в інтернаті технік Андреас Вальтер та офіс-менеджерка Комітету Ангеліна Кикина налаштували 17 візків підопічних, яких готують до переселення у новий корпус, та полагодили крісла колісні інших вихованців закладу. А двоє підопічних – Едуард і Ігор, які зараз навчаються у «Школі підтриманого проживання» – пересіли на електровізки.

Катерина Ірха розповіла, що команда працювала спільно і в фільцювальній майстерні: там з інструкторкою з трудового навчання Вікторією Крічфаловшій працювала її швейцарська колега Марліз Кауфманн, яка свого часу брала активну участь у розбудові сфери зайнятості підопічних Вільшанського дитячого будинку-інтернату. Асистували їм директорка БО «БФ «КМДЗ» Наталія Кабацій та координаторка проєктів Комітету Леся Левко.

— Вони провели тренінг з фільцювання – це і заняття з молодими людьми з інвалідністю, і спільна робота у напрямку удосконалення навчального процесу з метою залучення нових вихованців до занять із валяння, і покращення облаштування простору у майстерні. Марліз Кауфманн привезла для прикладу цікаві вироби з вовни і багато матеріалу, запропонувавши опанувати нові техніки роботи. — розповіла комунікаційниця.

Як підсумок, вже наприкінці тижня спільно з учнями інструктори створили чудові квіти і декор для майбутнього майданчика біля майстерні. Також вирішили переобладнати робочі місця для занять, щоб додати світла і функціоналу.

Простір для спільного відпочинку “Коло”

Простір був потрібен для організації дозвілля на свіжому повітрі для вихованців, які ходять на заняття у майстерні.

— Попри мовний бар’єр в команді панувала цілковита гармонія, — каже Катерина Ірха. — Наприклад, у деревообробній майстерні разом працювали інструктор Василь Кикина, швейцарський фахівець Ганс Коттманн і підопічні закладу. Як підсумок, замість запланованих семи з’явилися десять зручних надійних лавиць під розлогими яблунями. Там же встановили чашу для вогнища, а з річкового каміння і бруківки виклали коло. Ми зібрали із вихованцями каміння і вирішили розмалювати його, вийшов свого роду майстерклас просто неба. Врешті яскравих авторських камінчиків виклали аж 277 штук. Так і утворилося наше «Коло».

Торік, у жовтні у Вільшанах протягом тижня працювала фізіотерапевтка зі Швейцарії Клаудія Лой, яка провела серію навчань для співробітників та короткі фізіотерапевтичні сесії для вихованців інтернату з комплексними порушеннями. Пані Клаудія з колегою продовжить свою роботу в будинку-інтернаті й у червні цього року.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Катерини Ірхи

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