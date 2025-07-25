У школі-автобусі FPV-дронів ужгородців навчатимуть оперуванню дронами

На набережній Незалежності в Ужгороді зупинилася школа-автобус FPV-дронів “Kill House” від 3 штурмової бригади. Кожен охочий може прийти та спробувати себе як пілот на симуляторі з 10:00 до 20:00.

Інструктори проводять пізнавальні лекції, пояснюють основи та тонкощі пілотування.В автобусі є все необхідне устаткування: симулятори польотів й уражень, робочі зони й інструктори на бойовому досвіді.

Під час першого тижня роботи люди можуть прийти та спробувати свої сили на симуляторах. Після цього, якщо зацікавить, — записатися на вступний курс із пілотування. На навчанні учасникам пояснюють, з чого складається дрон, як його збирати та застосовувати на лінії бойового зіткнення та вчать літати на ньому. На навчальних модулях розкажуть про пілотування. інженерію та використання в бойових умовах.

Автобус знаходитиметься в Ужгороді до 3 серпня включно.

Протестувати свої здібності буде цікаво інженерам, любителям сучасних технологій, волонтерам і тим, хто хоче розпочати свій шлях у FPV.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Ужгородська міська рада

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