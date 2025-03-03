Сьогодні, 3 березня, розпочався прийом заяв на зарахування у перші класи до закладів загальної середньої освіти Ужгорода.
Документи прийматимуть до 30 травня включно, повідомляють в Ужгородській міській раді.
Як ідеться в повідомленні, першочергово будуть зараховуватися діти, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у визначеному закладі освіти, а також діти працівників цього закладу освіти.
Документи на зарахування у перші класи приймаються виключно в очному порядку. Їх необхідно особисто принести до закладу освіти: попри те, що школи переведені на дистанційне навчання, адміністрація та колективи шкіл працюють у звичному режимі, уточнили для Varosh в Ужгородській міській раді.
У разі наявності та за бажанням одного з батьків до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Кількість закладів освіти, до яких можна подати документи на зарахування на вільні місця, не обмежена.
Ознайомитися з переліком вулиць, закріплених за закладами освіти, можна тут.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: сайт Запорізької міської ради
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