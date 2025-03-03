Сьогодні, 3 березня, розпочався прийом заяв на зарахування у перші класи до закладів загальної середньої освіти Ужгорода.

Документи прийматимуть до 30 травня включно, повідомляють в Ужгородській міській раді.

Як ідеться в повідомленні, першочергово будуть зараховуватися діти, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у визначеному закладі освіти, а також діти працівників цього закладу освіти.

Документи на зарахування у перші класи приймаються виключно в очному порядку. Їх необхідно особисто принести до закладу освіти: попри те, що школи переведені на дистанційне навчання, адміністрація та колективи шкіл працюють у звичному режимі, уточнили для Varosh в Ужгородській міській раді.

Які документи потрібно подавати для зарахування дитини у перший клас

Заява про зарахування до закладу освіти. Заява подається особисто одним з батьків або особою, що їх замінює (треба буде також пред’явити документ, що посвідчує особу заявника);

(треба буде також пред’явити документ, що посвідчує особу заявника); Копія свідоцтва про народження дитини (разом із копією пред’являється оригінал документа);

Оригінал або копія медичної довідки за формою № 086/о «Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)».

У разі наявності та за бажанням одного з батьків до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Кількість закладів освіти, до яких можна подати документи на зарахування на вільні місця, не обмежена.

Ознайомитися з переліком вулиць, закріплених за закладами освіти, можна тут.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сайт Запорізької міської ради

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