У Перечині розробили квест визначними локаціями і пам’ятками міста

У Перечині команда Краєзнавчого музею міста розробила квест пам’ятними локаціями.

Мандрівка-квест «Перечин: перетин віків» пропонує прогулянку визначними місцями Перечина з розгадуванням загадок, історію про місто у віршованій формі та на фініші – відзнаку-«скарб» на пам’ять про пройдений маршрут, розповіла у коментарі Varosh директорка Краєзнавчого музею Перечина Оксана Вайда.

Поява квесту стала можливою завдяки участі в українсько-польському проєкті «Квести – мережуємо скарби України».

«У вересні минулого року я поїхала від проєкту до Кракова, де нам презентували методику створення квестів і вчили їх створювати. В межах навчання у Польщі разом із колегами з 5 областей ми створили також пробний квест одним із мікрорайонів Кракова. Відтак набути знання реалізовували, розробляючи квест «Перечин: перетин віків», – розповіла Оксана Вайда.

Віршована мандрівка із Федором Фекетою

Над створенням квесту ініціативна група працювала з грудня минулого року. Пропрацювали маршрут, склали перелік пам’ятних міць та об’єктів, відтак взялися до написання текстової частини. Її розробляли у співпраці з місцевою поетесою Марією Дутко, яка оформила розповіді про локації та пам’ятки у віршованій формі.

«Квест – це окремий буклет, що пропонує гостям міста екскурсію містом з елементами інтерактиву. Насамперед ми хотіли створити продукт, який буде цікавим гостям міста. Розгадуючи загадки, учасники переходять від локації до локації, і заразом дізнаються інформацію про історію Перечина і про його визначні міста. При цьому розповідає її оповідач – листоноша Федір Фекета», – сказала Оксана Вайда.

Додає: особливістю квесту є те, що розгадати загадки можна, лише перебуваючи безпосередньо на місці.

Наразі квест надрукований 2000 примірників. Їх розмістили у комунальних закладах міста, кав’ярнях, ресторанах. Буклет є у вільному доступі: взявши його, гості самостійно проходять маршрут, наприкінці знаходять «скарб», вписують зібране за результатом відгадок гасло й отримують позначку про проходження квесту.

Надалі буклет учасники можуть залишити собі у пам’ять про перебування у місті та знайомство з його історією та пам’ятками.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Оксаною Вайдою

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