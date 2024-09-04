В Нижньому Селищі, на Хустщині, з кінця минулого року ГО “Закарпатська асоціація місцевого розвитку” почала реалізовувати проєкт з інтеграції внутрішньо переміщених осіб, і днями поширила грантову підтримку на заснування власної справи. Роблять це у сподіванні, що ці гранти допоможуть людям краще інтегруватися тут, на місці, нову зайнятість і дати нове життя селу, — розповіла Varosh членкиня ГО Інна Пригара.

— Ці гранти орієнтовані на роботу саме в агросфері: це дрібне сільське господарство, невелика сільськогосподарська переробка. За проєктом у нас є три основні напрямки, за якими ми очікуємо відібрати заявки. Кожну заявку будемо оцінювати дуже неупереджено, але три погоджені основні напрямки — це млинарство і хлібопереробна, вирощування органічних овочів і їхня переробка та сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, — пояснила вона.

Проєкт передбачений для реалізації на дуже обмеженій території долини річки Хустець (села Нижнє Селище, Копашнево, Нанково) і подаватися можуть внутрішньо переміщених особи, які тут живуть чи готові сюди переїхати, або місцеві жителі, які готові найняти внутрішньо переміщених осіб на роботу.

До реалізації готові відібрати до 10 проєктів максимум, все залежить від їхньої якості. Зі слів Інни Пригари, можливо, буде кілька хвиль цієї грантової програми підтримки, можливо, за кілька місяців її запустять знову.

Детальніше ознайомитися з проєктною заявкою можна за посиланням. Заявки приймають до 20 вересня.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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