У ніч на 27 жовтня Україна переходить на зимовий час

Щорічно в останню неділю жовтня Україна переходить на зимовий час. Цьогоріч це відбудеться у прийдешню неділю, 27 жовтня.

Так, о 4:00 стрілки годинників необхідно перевести на 1 годину назад. Сучасні мобільні телефони, інші електронні пристрої переходять на зимовий час автоматично. Тоді як механічний годинник доведеться переводити вручну.

Пасажирам, які подорожуватимуть уночі в добу переведення годинників варто врахувати, що прибуття й відбуття транспорту буде вказано вже за новим часом.

Перехід на зимовий час 27 жовтня цього року мав би стати остаточним. Адже 16 липня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №4201 про обчислення часу, який скасовує сезонне переведення годинників. Відповідно до закону, в Україні мав би бути скасований «літній» і «зимовий» час, і переведення годинників у 2025 році вже б не мало відбуватися.

Проголосований закон у серпні 2024 направили на підпис президенту, але так і не був підписаний.

Ініціатива про скасування сезонного переведення годинників отримала чимало критики від громадськості. Зокрема, з проханням ветувати закон до президента Володимира Зеленського звернулася Академія наук вищої школи України.

Разом із тим, петицію із закликом ветувати закон про обчислення часу було зареєстровано на сайті президента, і за нетривалий час вона набрала необхідну кількість голосів.

Як зазначається в петиції, рішення про припинення переходу створюватиме значні проблеми та незручності. Зокрема, за новим часом світанок влітку наставатиме близько 3 години ночі, а сутенітиме близько 20 вечора, що особливо відчуватимуть мешканці сходу країни.

Автор петиції та підписанти також вказують, що внаслідок залишення на «зимовому часі» буде збільшено витрати на електроенергію для споживачів і підприємств у вечірні години навесні, влітку та восени, що є недоречним в умовах постійних атак росії на енергосистему України.

Крім того, зазначають, що через «зимовий час» у нас буде цілих дві години різниці з Європою.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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