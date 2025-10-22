У ніч на 22 жовтня росія масовано обстріляла українські міста: 6 загиблих, пошкоджені десятки будинків

У ніч із 21 на 22 жовтня росія завдала масованого удару по Україні. Ворог атакував українські міста ракетами та дронами, цілячи по енергетичній та цивільній інфраструктурі в різних областях. Під обстрілами опинилися Київ, Запоріжжя, Харків та ще кілька регіонів країни. Є загиблі, серед них — діти.

Як повідомив Президент Володимир Зеленський, всю ніч і ранок працювали сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи та екіпажі дронів-перехоплювачів.

“Під ударами були звичайні міста, в основному наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки. Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. Станом на зараз відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, на жаль, загинули”, — повідомив Володимир Зеленський.

За даними ДСНС, у Києві загинули двоє людей — чоловік та жінка 1956 і 1959 років народження. У столиці під удар потрапили Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський і Солом’янський райони. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків.

На Київщині у селі Погреби Броварського району росіяни вбили молоду жінку 1987 року народження, 6-місячне немовля та 12-річну дівчинку. Їхні тіла рятувальники знайшли на місці пожежі приватного будинку, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник. Також уламками смертельно травмовано чоловіка 1987 року народження.

Травмовано 22 особи, серед них — четверо дітей.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що ворог бив одночасно по енергетиці та цивільних об’єктах. Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків. Є поранені в Запоріжжі, на Полтавщині, Київщині та в Києві.

Рятувальники та поліцейські працюють на місцях ураження з перших хвилин після обстрілів. Було врятовано близько півсотні людей, ліквідовано 17 пожеж. На об’єктах підвищеної небезпеки задіяли роботизовану техніку ДСНС.

Пожежі, спричинені обстрілами, ліквідовували понад 340 рятувальників із використанням 83 одиниць техніки. Психологи ДСНС надали допомогу 31 людині.

“У регіонах діють оперативні штаби, пункти психологічної допомоги, мобільні пункти незламності. Енергетика зазнала ударів, але ми підготували резерви. Готові розгорнути додаткові пункти незламності – тепло, світло, зв’язок будуть”, — повідомив керівник МВС.

Удар по дитячому садочку в Харкові

Зранку, після ночі масованої атаки росіяни здійснили удар безпілотником по дитячому садочку в Харкові.

Наразі відомо про одного загиблого.

Станом на зараз 7 людей постраждало. Всім надається медична допомога. Діти евакуйовані й перебувають в укриттях.

Ситуація з електропостачанням

За повідомленням “Укренерго”, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти в більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення. Найскладніша ситуація — на Сумщині та Чернігівщині.

Через наслідки попередніх обстрілів сьогодні з 16:00 до 22:00 у всіх регіонах діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомили в Укренерго.

У компанії наголошують, що споживання електроенергії залишається високим, тому громадян просять максимально обмежити використання потужних електроприладів.

Станом на ранок 22 жовтня рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків російських атак, проводять розбір завалів і відновлюють електропостачання.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: ДСНС України

