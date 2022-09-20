У Мукачеві відкрили меморіальний будинок-музей Адальберта Ерделі

В Мукачеві, прямо під Паланком відкрився меморіальний будинок-музей засновника Закарпатської школи живопису Адальберта Ерделі. Відкриття приурочили до дня пам’яті художника, 19 вересня.

Розташований будинок-музей у батьківській хаті художника, на вулиці Ерделі, 22. Тут була його майстерня. Ідея відкриття будинку належить художнику Аттілі Копріві.

— Ім’я Ерделі настільки відоме, що про нього не треба багато розказувати: є Закарпатська художня школа, яку він створив, є художники, яких Ерделі вчив, як Володимир Микита, який досі працює в Ужгороді. Тож ми хотіли створити тут не просто музей, а мистецький культурний хаб, — сказав він.

Аттіла Копріва розповів, що до створення меморіального будинку йшли не один рік: викупили будинок, реконструювали його, відтворювали майстерню Майстра у дворі за його картинами, в будинку намагалися створити дизайн часів першої половини- середини ХХ століття з речами та меблями, тут є фото, документи, ранні малюнки Ерделі та багато репродукцій його знаменитих картин.

Varosh

Фото Тетяни Когутич

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