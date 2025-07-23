У містах України пройшли протести проти закону щодо НАБУ і САП. До акції долучився й Ужгород

Близько тисячі людей у Києві, Дніпрі, Одесі, Львові та інших містах ввечері 22 липня вийшли на пікети з вимогою до Президента України Володимира Зеленського ветувати законопроєкт №12414, пише «Радіо Свобода». В Ужгороді молодь також влаштувала акцію протесту на площі Театральній. Учасники вийшли з гаслами «незалежності НАБУ і САП бути».

Акція протесту проти закону щодо НАБУ і САП в Ужгороді

Співорганізаторкою акції протесту в Ужгороді стала Марія Михайлець, студентка УКУ, учасниця ФРІ (Фундація регіональних ініціатив). Каже, була «щиро негативно вражена» новиною про ліквідацію незалежності НАБУ і САП. Тож коли її друзі почали організовуватися на акцію у Львові, вона не хотіла залишатися осторонь, тому пішла на протест в Ужгороді.

— Мені написала подруга, Ія Маргарита, теж студентка УКУ. Вирішили, що це треба зробити в Ужгороді, написали друзям, виставили оголошення в інстаграм, зібрали папір, фарби. Спочатку ми були вдвох, потім долучилися наші друзі, перехожі. Мабуть, з самого початку ми розуміли, що нас не буде багато, але навіть це краще, ніж нічого.

Юлія Дуб, волонтерка, засновниця арт-простру «Ліс» вчора була на акціях протесту у Києві. Юля — учасниця Євромайдану й каже, що йшла вчора на протест, щоб «відстояти антикорупційну інфраструктуру, яка вибудовувалася понад 10 років».

— Мені здається, що ухвалювати такі рішення поспіхом, тишком-нишком, ніяк не комунікуючи з суспільством, — неприйнятно. Зараз ми відстоюємо цю антикорупційну інфраструктуру, яка вибудовувалася понад 10 років. Якщо у її роботі є якісь проблеми, то це має вирішуватися не через перекреслювання всієї роботи, яка була проведена раніше. Ми роками пробачаємо владі все, бо триває війна, і ми свідомі того, що маємо об’єднуватися і боротися проти зовнішнього ворога. Проте ми все ж не стоїмо осторонь, коли відбуваються якісь негативні процеси у державі.

Юля каже, що повертається в Ужгород і долучуся до акцій протесту вже там.

— Мені приємно, що Ужгород не пасе задніх, люди навіть у маленькій кількості, але виходять на акції протесту. Я знаю, що з цього формується активне середовище, і якщо буде потреба, то в Ужгороді долучиться значно більше прогресивної молоді, а їх підтримає і старше покоління.

Організатори анонсували ще одну акцію в Ужгороді на 23 липня о 20:00 на площі Поштовій біля міської ради.

Що передувало?

Антикорупційні організації, народні депутати й громадські діячі заявили, що законопроєкт №12414 обмежує незалежність антикорупційних органів НАБУ (Національне антикорупційне бюро) та САП (спеціалізована антикорупційна прокуратура). Зокрема, в організації Transparency International Ukraine (TI Ukraine) зауважують, правками до законопроєкту №12414 генпрокурор наділяється повноваженнями, серед іншого, забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам, надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки, самостійно закривати справи за підозрою топ чиновників.

22 липня 263 депутати Верховної Ради проголосували за законопроєкт. Серед них були й закарпатські нардепи. Однак ввечері на сайті Верховної Ради з’явилося повідомлення, що Зеленський підписав закон. У вечірньому зверненні він заявив, що «антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без російських впливів».

23 липня нардеп Ярослав Юрчишин заявив, що депутати готують конституційне подання та новий законопроєкт, який скасує дію закону №12414.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Ярослав Дроздовський