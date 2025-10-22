У столиці Великобританії викрили близько 3000 пляшок українського вина, половина з них – з вином закарпатської компані Шато Чизай. З усього вина, яке було у вантажівці, вцілів тільки один піддон. Про це повідомили у винарні Шато Чизай.

Як повідомляють у компанії, зловмисники викрали ігристі вина Carpathian Sekt, розе із сорту Піно Нуар, і також вино, яке називають “золотом у келиху” – Late Harvest. Вартість перших двох видів вида варіюється приблизно 200-250 гривень за пляшку, вартість Late Harvest – близько 700 грн.

Останнє здобуло численні нагороди на міжнародних конкурсах і представляє українське виноробство у світовому центрі культури вина у Бордо. Так, у березні 2024 року солодке вино Furmint Late Harvest отримало золоту медаль престижного світового конкурсу Mundus Vini.

“Late Harvest – це солодке вино з винограду сорту Фурмінт, який зазнав впливу благородної цвілі. Його можна зробити не кожний рік, тому воно рідкісне і складне у виготовленні. Це – технологія пізнього збору, коли формінт лишається на лозі. Умовно, якщо погода піде не так, то можна просто втрати весь врожай”, – кажуть у компанії.

Виноградник замість аудиторії: майбутні винороби Закарпаття вчилися на полях Шато Чизай

Світлана Цибик, СЕО Ukrainian Wine Company UK, яка займалася імпортом українського вина у Великобританію, каже, що тепер ці пляшки не зможуть потрапити на міжнародні виставки, які були заплановані на цей сезон.

“Ми втратимо продажі, які планували на Новий рік. Багато ресторанів чекали ці вина й їх у нас наразі немає. Намагаємося вийти з ситуації, робимо повторні замовлення. Звісно, це вдарить фінансово. Та ми вистоїмо”, – додає вона.

За словами Світлани Цибик, британські правоохоронці не проводять розслідування. Uawines UK звернулися до страхової компанії, аби компенсувати збитки.

Про компанії Шато Чизай

Шато Чизай – відомий український виробник вина, заснований у 1995 році в урочищі Чизай поблизу Берегова на Закарпатті.

Компанія обробляє 272 гектари виноградників, щороку виробляє близько 1,5 млн пляшок вина та зберігає у власних підвалах 500 бочок вина. Виробництво базується винятково на закарпатському винограді. Вина бренду неодноразово здобували міжнародні відзнаки.

Галина Катрій, Varosh

Фото: Шато Чизай

