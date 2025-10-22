Facebook
Новини

У Лондоні вкрали близько 3000 пляшок вина, половина з них – від виноробні Шато Чизай

22 Жовтня 2025 2

У столиці Великобританії викрили  близько 3000 пляшок українського вина, половина з нихз вином закарпатської компані Шато Чизай. З усього вина, яке було у вантажівці, вцілів тільки один піддон. Про це повідомили  у винарні Шато Чизай. 

Як повідомляють у компанії, зловмисники викрали ігристі вина Carpathian Sekt, розе із сорту Піно Нуар, і також вино, яке називають “золотом у келиху” – Late Harvest. Вартість перших двох видів вида варіюється приблизно 200-250 гривень за пляшку, вартість Late Harvest близько 700 грн.

Останнє здобуло численні нагороди на міжнародних конкурсах і представляє українське виноробство у світовому центрі культури вина у Бордо. Так, у березні 2024 року солодке вино Furmint Late Harvest отримало золоту медаль престижного світового конкурсу Mundus Vini.

Late Harvest –  це солодке вино з винограду сорту Фурмінт, який зазнав впливу благородної цвілі. Його можна зробити не кожний рік, тому воно рідкісне і складне у виготовленні. Це – технологія пізнього збору, коли формінт лишається  на лозі. Умовно, якщо погода піде не так, то можна просто втрати весь врожай”, кажуть у компанії.

Виноградник замість аудиторії: майбутні винороби Закарпаття вчилися на полях Шато Чизай

Світлана Цибик, СЕО Ukrainian Wine Company UK, яка займалася імпортом українського вина у Великобританію, каже, що тепер ці пляшки не зможуть потрапити на міжнародні виставки, які були заплановані на цей сезон. 

“Ми втратимо продажі, які планували на Новий рік. Багато ресторанів чекали ці вина й їх у нас наразі немає. Намагаємося вийти з ситуації, робимо повторні замовлення. Звісно, це вдарить фінансово. Та ми вистоїмо”,   додає вона. 

За словами Світлани Цибик, британські правоохоронці не проводять розслідування. Uawines UK звернулися до страхової компанії, аби компенсувати збитки. 

збір винограду у Шато Чизай (4)

Виноградники Шато Чизай

Про компанії Шато Чизай

Шато Чизай відомий український виробник вина, заснований у 1995 році в урочищі Чизай поблизу Берегова на Закарпатті.

Компанія обробляє 272 гектари виноградників, щороку виробляє близько 1,5 млн пляшок вина та зберігає у власних підвалах 500 бочок вина. Виробництво базується винятково на закарпатському винограді. Вина бренду неодноразово здобували міжнародні відзнаки. 

Галина Катрій, Varosh

Фото: Шато Чизай

