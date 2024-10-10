У конкурсі стартапів на Закарпатті визначили 12 переможців

12 підприємців перемогли в конкурсі стартапів від Закарпатської ОВА, отримали сертифікати на розвиток бізнесу та грошову допомогу розміром майже 2,2 млн грн, які передбачили з обласного бюджету. Конкурс стартапів для підприємців ОВА проводить уже вп’яте.

Цього року на конкурс надійшло 47 заявок. За умовами конкурсу, свої ідеї на нього могли подавати підприємці-початківці: як ті, що лише починають власну справу, так і підприємці з досвідом, що започатковують новий бізнес. Процес відбору включав подання заявок, технічну перевірку документів та презентацію проєктів, де кожен учасник міг детально розкрити свою ідею перед комісією.

— На максимальну суму – 200 тисяч – сертифікати отримали четверо переможців, але були суми й від 190 до 199 тисяч грн, — сказали Varosh в адміністрації. — Серед тих, хто отримав максимум, ФОПи, які розширюватимуть діяльність власної справи «Надання індивідуальних послуг з навчання водіння автомобілем та підготовка до здачі практичних іспитів», видаватимуть звукозаписи для комерційних організацій та виконуватимуть дубляж фільмів, серіалів, ще дві переможниці працюють у сфері сільського господарства.

Податки, які сплачуватимуть ці бізнеси, підуть на підтримку соціальних проєктів та на фінансування Збройних Сил України.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Василя Іванчо у Фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.