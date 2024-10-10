У конкурсі стартапів на Закарпатті визначили 12 переможців

12 підприємців перемогли в конкурсі стартапів від Закарпатської ОВА, отримали сертифікати на розвиток бізнесу та грошову допомогу розміром майже 2,2 млн грн, які передбачили з обласного бюджету. Конкурс стартапів для підприємців ОВА проводить уже вп’яте.
Цього року на конкурс надійшло 47 заявок. За умовами конкурсу, свої ідеї на нього могли подавати підприємці-початківці: як ті, що лише починають власну справу, так і підприємці з досвідом, що започатковують новий бізнес. Процес відбору включав подання заявок, технічну перевірку документів та презентацію проєктів, де кожен учасник міг детально розкрити свою ідею перед комісією.
— На максимальну суму – 200 тисяч – сертифікати отримали четверо переможців, але були суми й від 190 до 199 тисяч грн, — сказали Varosh в адміністрації. — Серед тих, хто отримав максимум, ФОПи, які розширюватимуть діяльність власної справи «Надання індивідуальних послуг з навчання водіння автомобілем та підготовка до здачі практичних іспитів», видаватимуть звукозаписи для комерційних організацій та виконуватимуть дубляж фільмів, серіалів, ще дві переможниці працюють у сфері сільського господарства.
Податки, які сплачуватимуть ці бізнеси, підуть на підтримку соціальних проєктів та на фінансування Збройних Сил України.
Тетяна Клим-Кашуба, Зоряна Попович, Varosh
Фото зі сторінки Василя Іванчо у Фейсбуці
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