У кінотеатрах Ужгорода можна переглянути документальний фільм “Да Вінчі”

Сеанси йдуть у кінотеатрах «Multiplex» та «5 елемент».

Документальна стрічка режисера Володимира Сидька «Да Вінчі» вийшла у прокат в Україні 19 вересня.

Фільм розповідає про історію й життя видатного українського добровольця з Прикарпаття Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі», який загинув у боях за Бахмут 7 березня 2023 року.

Дмитро Коцюбайло навчався на художника в Івано-Франківську. Після Революції Гідності, будучи 18-річним юнаком, став на захист країни і без жодної спеціальної освіти й підготовки створив на передовій один із найефективніших підрозділів – «Вовки Да Вінчі».

За 9 років на війні Дмитро Коцюбайло став легендарним командиром, відомим своєю сміливістю та самовідданістю. За військові звитяги йому за життя було життя присвоєно звання «Герой України».

Готуючи стрічку про видатного добровольця, командира батальйону «Вовки Да Вінчі» режисер Володимир Сидько зібрав спогади про Дмитра Коцюбайла його матері Оксани та сестри Мар’яни Коцюбайлів, нареченої й керівниці медичної служби батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліни Михайлової. У стрічці можна почути розповіді та думки про Дмитра Коцюбайла від його побратимів та Головнокомандувача ЗСУ 2021-2024 рр. Валерія Залужного.

Також у фільмі присутні архівні матеріали, які режисер відшукав у відкритому доступі в мережі, зокрема – відео з камери самого Да Вінчі з його військового шолому.

У кінотеатрі «Multiplex» фільм «Да Вінчі» можна переглянути ще впродовж трьох днів – до 25 вересня. Кіносеанс розпочинається о 18:10. Вартість квитка – від 140 грн.

Так само до 25 вересня йтиме фільм і в кінотеатрі «5 елемент». Показ стартує о 16:55, квиток коштує від 80 грн.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: фейсбук-сторінка Дмитра Коцюбайла

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