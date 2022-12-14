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У Кафедральному Свято-Воздвиженському соборі в Ужгороді триває перевірка СБУ

14 Грудня 2022 364

У соборі, як і в ряді церков УПЦ (МП) співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи. Перевіряють храми у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях, — йдеться на сайті Управління СБУ на Закарпатті.

Тривають заходи у межах системної роботи Служби з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

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“За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу”, — пишуть у відомстві.

В Ужгороді також перевірятимуть Свято-Покровську церкву.

Varosh

Фото Управління СБУ в Зкарпатській області та Суспільне Ужгород

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