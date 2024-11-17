Наразі тривають пошуки літального апарату.

Як повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, у гірській місцевості на Мукачівщині на межі областей впав БпЛА.

“Тип встановлюється. Ніхто не постраждав. Даних щодо руйнувань об’єктів критичної інфраструктури не надходило. Зараз тривають пошуки місця падіння безпілотника”, – розповів Мирослав Білецький.

Оновлено

Пізніше Мирослав Білецький уточнив, що падіння уламків ворожих ракет та БпЛА під час сьогоднішньої ранкової масованої атаки зафіксовано у лісових масивах Мукачівського та Рахівського районів за межами населених пунктів.

На місці працюють фахівці Головного управління ДСНС у Закарпатській області.

Сьогодні зранку росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні. Так, ворог здійснив атаку дронами-шахедами та ракетами, зокрема, випустив “Кінжали”.

Під ударами опинилися Київ, Рівне, Вінниця, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя, Кривий Ріг.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, рф атакувала об’єкти генераціі та передачі електроенергіі по всій Україні.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Українські Карпати

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.