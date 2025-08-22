У фотоконкурсі “Закарпаття: у кадрі та серці” визначили переможців

Журі фотоконкурсу “Закарпаття: у кадрі та серці” визначилося з переможцями. У конкурсі, який стартував у середині липня, взяли участь понад 70 авторів, які надіслали 850 світлин, що відобразили красу і колорит краю.

Організатори відібрали кращі роботи, а журі, до якого увійшли відомі фотомитці краю — Валентин Кузан, Сергій Гудак, Михайло Дорогович та Роберт Довганич — визначило найкращих. Нагадаємо, фотоконкурс охоплював 5 номінацій:

Природа Закарпаття — пейзажі, ліси, річки, дикі тварини.

— пейзажі, ліси, річки, дикі тварини. Міста і села — архітектура, панорами, вуличне життя.

— архітектура, панорами, вуличне життя. Люди та традиції — місцеві мешканці, обряди, воїни.

— місцеві мешканці, обряди, воїни. Закарпаття гостинне — туристи, кухня, вино, чани.

— туристи, кухня, вино, чани. Закарпаття унікальне — усе, що не вмістилося в інші категорії.

Переможцями стали 5 світлин

У категорії “Природа Закарпаття” перемогу отимала робота Лариси Угрин “Світанок на Синевирі”, в категорії “Міста і села”перемогло фото Руслана Сюзева “Паланок”, “Люди та традиції” — фото Олени Гайдук “Гамора”, “Закарпаття гостинне” — фото Андреї Фогаш “Ковзанка” та в категорії “Закарпаття унікальне” премію здобув Андрій Моков зі світлиною “Ліхтар”.

На фотоконкурс надійшли дуже хороші роботи і кращі світлини презентують на фотовиставці. На її відкритті відбудеться нагородження лауреатів і призерів, вручення призів та особливих відзнак, сказав один з організаторів конкурсу Сергій Денисенко.

Організаторами фотоконкурсу стали ГО “Закарпатська туристична організація «Панонія»” та видавництво ТОВ “Рік-У” за підтримки Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: надані Сергієм Денисенко

