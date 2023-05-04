У дитячий клуб в Ужгороді не пустили дівчинку в кріслі колісному. Що кажуть у закладі

Тетяна Мачабелі, виконавча директорка ГО “Неємія”, Монтессорі-педагогиня та терапевтка, опублікувала у Фейсбуці історію про те, як 8-річну дівчинку з ДЦП, якою вона опікується, днями не пустили разом із друзями на майданчик в дитячому клубі “Kids Club”.

“Але, на жаль, заклад в якому проводили свято відмовив дівчинці знаходитись там у колісному візочку…дали посилання на правила, — написала Тетяна Мачабелі. — Адміністраторам повідомили про стан дитини і, що на ігрові майданчики вона не буде заїжджати, колеса візочку були чисті, якщо б ні – ми б їх вимили бо не хочемо нікому завдати клопоту щодо чистоти”.

За кілька годин у мережі з’явився допис від дитячого закладу: керівництво звинуватило в такій поведінці безпосередньо адміністраторів Kids Club.

“3 перших днів свого відкриття, ми жодній дитинці з фізичними вадами не відмовили у безкоштовному відвідуванні і дана прикра ситуація з інвалідним візочком відбулася, через те, що працівники не мали досвіду для вирішення даного інциденту і занадто буквально зрозуміли правило «без візочків». Це наша вина і нам прикро”, — написали на сторінці клубу.

Дирекція пообіцяла поспілкуватися з мамою дівчинки і принести вибачення ще раз, особисто.

Varosh,

Фото ілюстративне

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