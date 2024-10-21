У День української писемності та мови у скансені в Ужгороді проведуть урок у старовинній школі

Школярі матимуть нагоду потрапити всередину старовинної дерев’яної школи, прослухати інтерактивний урок і відчути, в якій атмосфері навчалися діти у минулому.

«Діти, які відвідують наш музей просто неба, завжди захоплюються інтер’єрами будівлі школи із села Синевирська Поляна, що на Міжгірщині. Але не завжди мають змогу потрапити всередину. Тому ми вирішили у День української писемності та мови провести такий тематичний захід не в адміністративних приміщеннях, а саме у старій школі», – розповіла у коментарі Varosh завідувачка відділу науково-освітньої роботи Закарпатського обласного музею народної архітектури й побуту Тетяна Сологуб-Коцан.

Захід відбуватиметься у формі інтерактивного уроку, основною темою якого буде шкільництво на Закарпатті у період кінця XIX – початку XX століття. Відвідувачам розкажуть, якими були школи краю в ті часи, як діти у них ходили і які предмети вивчали.

Також школярів познайомлять із друкованими примірниками старих журналів із фондів музею, присвячених саме дітям.

«У них можна знайти оповідання, ребуси, загадки з тих часів, в яких діти могли знайти для себе щось цікаве й пізнавальне. Також ми покажемо старі світлини, на яких можна буде побачити, як колись школярі навчалися, в яких умова – щоб це була не просто суха розповідь, але і певне її унаочнення», – сказала Тетяна Сологуб-Коцан.

Такий захід у відкритому форматі у скансені проводять уперше. Потрапити на нього можна за попередньою реєстрацією. Загалом він розрахований на кількість до 30 дітей – один шкільний клас діток 11-13 років.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Discover

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