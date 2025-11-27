У Чопі підтвердили випадок сказу: запроваджено карантин до кінця січня

26 листопада відбулося позапланове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Ужгородській райадміністрації. Під час засідання ухвалено рішення про запровадження карантину та комплекс заходів для ліквідації осередку інфекції.

За підсумками обговорення та враховуючи ситуацію, комісія ухвалила оголосити місто Чоп зоною карантину.

Разом із тим, сусідні села Сюрте, Демечі та Соловка визначено загрозливою зоною. Села Ратовці та Велика Добронь – зоною нагляду.

Карантинні обмеження встановлено на 2 місяці – до 26 січня 2026 року.

Крім того, комісія також затвердила план наступних дій. Відповідно до нього, у період до 26 січня 2026 року має проводитися клінічний огляд всіх тварин у зоні карантину з метою виявлення можливих хворих або підозрілих на сказ. Планом дій передбачена й вакцинація всіх тварин у Чопі, які ще не щеплені.

Також встановлено заборону на вивезення тварин за межі зони карантину.

Чому запровадили карантин

Як зазначалося на засіданні, зі слів власниці тварини, перші ознаки незвичної поведінки кота з’явилися 19 листопада – тварина стала агресивною та напала на інших кішок у домогосподарстві.

Дільничний ветеринар зафіксував у тварини додаткові симптоми: блювання, задуху та повну відмову від їжі. Кота ізолювали, однак стан продовжував погіршуватися, і 23 листопада тварина загинула.

Труп кота був направлений на лабораторне дослідження до Закарпатської регіональної держлабораторії Держпродспоживслужби, де 25 листопада підтвердили позитивний результат на сказ.

У господарстві залишаються шість кішок, які на момент обстеження були клінічно здоровими та нещепленими. 25 листопада їм провели вакцинацію.

Як повідомляв Varosh, у травні поточного року в Ужгороді зареєстрували лабораторно підтверджений випадок сказу у безпритульної кішки. Тоді на кількох вулицях через це ввели карантинні обмеження.

Про небезпеку сказу

Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, що ушкоджує центральну нервову систему. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги хвороба після зараження швидко розвивається і призводить до смерті.

Сказом частіше хворіють дикі тварини – вовки, лисиці, єноти, борсуки, білки тощо. Від диких тварин сказ може передаватися домашнім тваринам в разі укусу через слину. Якщо заражена тварина вкусить людину, інфекція передається вже їй.

Заразитися сказом можна і від зовні здорової тварини, адже сказ у тварин може протікати у безсимптомній формі.

Єдиним методом профілактики сказу у тварин є щеплення. Домашніх тварин щеплять від сказу 1 раз на рік.

Якщо вкусила тварина

Якщо вас укусила домашня тварина, попросіть власника надати документи, що підтверджують її щеплення.

В разі, коли укус нанесла безпритульна чи дика тварина, або тварина, власник якої не може підтвердити її щеплення від сказу, обов’язково негайно зверніться до лікаря.

При укусі тварини необхідно:

Ретельно промити рану впродовж щонайменше 15 хвилин водою з милом, мильними засобами, дезінфекторами;

Обробити рану антисептиком;

Накласти на ушкодження стерильну пов’язку.

Негайно звернутися в медичний заклад.

Після огляду в разі потреби лікар назначить курс антирабічної вакцини. Вона допомагає у 96–99% випадків, якщо курс лікування був розпочатий не пізніше, ніж через 14 днів з моменту інфікування.

Собаку, кота чи іншу тварину, яка покусала людей або тварин, слід негайно доправити до найближчої ветеринарної клініки для огляду й утримання під наглядом спеціалістів протягом 10 днів, у жодному разі їх не вбивати.

Тетяна Клим-Кашуба

Фото: Дмитро Виноградов, Unsplash

