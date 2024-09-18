У Боздоському парку в Ужгороді облаштовують центральний майданчик

У Боздоському парку триває благоустрій у центральній частині парку. На ділянці, де зазвичай встановлює свій намет цирк чи проходять інші атракції, зробили покриття. Тепер там можна буде спокійно гуляти, не боячись болота, сказав Varosh директор паку Євген Молнар.

— Роботи здійснюють за кошти меценатів та благодійників, — каже він. — Благоустрій уже на завершальному етапі, все залежить від погоди.

Крім покриття в центрі ділянки встановлять стелу з прапором, буде безкоштовний wi-fi, поряд встановлять дитячий ігровий майданчик, а ще в планах — кінотеатр просто неба.

Нагадаємо, до 1 вересня в парку встановили інклюзивний ігровий майданчик для дітей з інвалідністю.

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Зоряна Попович, Varosh,

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