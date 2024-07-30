У біопарку “Синевир” з’явився контактний парк альпак

У контактному біопарку «Синевир», що діє у Синевисрькій громаді на Хустщині, тепер додалися нові мешканці – альпаки.

Як розповів у коментарі Varosh власник біопарку «Синевир» Юрій Тюх, тваринок привезли із Бельгії, куди раніше вони прибули кораблем із Перу.

«Наразі у нас є 8 альпак, найближчим часом доїдуть ще кілька тваринок. Є молоді, є дорослі. Наразі альпаки відходять від дороги, трохи у стресі, тому поки торкатися їх не можна», – розповів Юрій Тюх.

Після того, як тваринки адаптуються до нових умов, то будуть готові комунікувати, як і інші мешканці біопарку, впевнений чоловік. Так, зараз у біопарку є 50 благородних оленів, 15 дамаських кіз та 8 лам. З усіма ними можна контактувати, фотографуватися і годувати.

«Тварини спокійні, комунікабальні, поки лише альпаки проходять адаптацію, на них можна лише дивитися. Лами, кози – з ними можна обійматися, фотографуватися. Але з оленями треба мати на увазі: можуть десь копитом у вольєрі вдарити, ми завжди попереджаємо відвідувачів, які просяться до них», – каже Юрій Тюх.

Тваринки полюбляють яблука та морку: харчі можна придбати на місці, а можна і привезти з собою. Юрій Тюх каже: яблука, морква мають бути добре помиті і порізані на тоненькі шматочки.

Біопарк «Синевир» працює щодня з 9:00 до 18:30.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Юрія Тюха у Фейсбуці

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