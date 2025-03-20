Тиждень вистав “Театр – дітям” пройде у “Бавці” в Ужгороді

З 21 до 30 березня у Закарпатському обласному театрі ляльок «Бавка» триватиме тиждень вистав «Театр – дітям». Проведуть його з нагоди Всесвітнього дня лялькаря та Міжнародного дня театру.

У межах заходу лялькарі також представлять прем’єру нової вистави «Ірод» за п’єсою Олександра Гавроша. Про таке, серед іншого, йшлося сьогодні під час брифінгу в Ужгороді.

Як зазначила заступниця директора департаменту культури Закарпатської ОВА Галина Ломпарт, однією з найактуальніших тем сьогодення є те, чим дорослі можуть допомогти у нинішніх непростих воєнних обставинах дітям.

«Відвідування театрів ніколи не було таким актуальним, як тепер. Адже діти, що зростають і формуються, є важливим елементом суспільства, на який полює ворог, в тому числі й через медійні ресурси. Тому для збереження ментального здоров’я дітей дуже важливо, аби вони мали змогу відвідувати театри. Адже це наповнює позитивними емоціями та дає наснагу мріяти», – сказала Галина Ломпарт.

21 березня відзначається Всесвітній день лялькаря, а вже за тиждень, 27 березня – Міжнародний день театру. З цієї нагоди Закарпатський обласний театр ляльок проводить тиждень вистав, під час якого юні глядачі зможуть переглянути 7 різних вистав, розповів директор-художній керівник Закарпатського академічного обласного театру ляльок «Бавка» Мирослав Петій.

У межах тижня вистав 27 березня о 16:00 також відбудеться прем’єра вистави «Ірод» за п’єсою закарпатського драматурга Олександра Гавроша. Другий прем’єрний показ відбудеться 29 березня, так само о 16:00.

Це буде вже 5-та вистава театру ляльок «Бавка» за 44-й театральний сезон, сказав Мирослав Петій.

У театрі над нею працювали впродовж майже трьох років. Олександр Гаврош написав її саме для «Бавки», розповіла заслужена артистка України Наталія Орєшнікова. П’єса є сучасною інтерпретацією вертепу та справжнім дослідженням складної постаті царя Ірода. У виставі вдалося поєднати традиції Західного регіону та постмодерні елементи.

Письменник, автор п’єси Олександр Гаврош сказав, що давно мав задум створити цікаве та сучасне вертепне дійство, не таке, яким його знають із різдвяних традицій. Робота над «Іродом» стала справжньою творчою лабораторією для дослідження вічних тем морального занепаду, тиранії та влади.

Також Олександр Гаврош зауважив, що Закарпатський театр ляльок недарма називається саме закарпатським, адже на його сцені часто ставиться саме закарпатська драматургія. Так, вистава «Ірод» – це вже не перша співпраця Олександра Гавроша з обласним театром ляльок: раніше актори вже втілили на сцені 4 різних п’єси письменника. Останньою виставою в репертуарі театру, яку поставили за п’єсою драматурга, була вистава «Останнє туреня».

Театральні покази у межах тижня вистав «Театр – дітям» відбуватимуться не лише в «Бавці», але під час виїздів.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Закарпатської ОВА

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